Dal credito sportivo 10 mln per gli impianti nelle zone alluvionate

Bologna - rubano carte di credito Dal centro postale : sottratto oltre un milione di euro : Sono riusciti a introdursi nel centro di smistamento postale di Bologna da dove hanno sottratto numerosi bancomat e carte di credito per prelevare in totale oltre un milione di euro . Tre napoletani di 23, 22 e 26 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Più di 550 i correntisti derubati di grosse somme, gran parte dei quali residenti a Bologna e provincia. Claudio Carollo ?

Non così special le ricariche Wind e Tre con 1 euro in meno di credito Dal 28 ottobre : Le ricariche Wind e Tre diventeranno special a partire dal prossimo lunedì 28 ottobre e di fatto garantiranno 1 euro in meno di credito, almeno nei tagli da 5 e 10 euro. Scommetto che in molti clienti non gradiranno la novità ma l'operatore unico ha di fatto seguito la non buona strada dei concorrenti Vodafone e TIM, sempre nell'ottica del massimo profitto aziendale (questo è chiaro). Va chiarito immediatamente cosa sono le ricariche Wind e ...