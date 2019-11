Dal cinema hard alla musica | le attrici a luci rosse in consolle

I Goonies tornano al cinema Dal 9 all'11 dicembre : Frutto dell'immaginazione di Steven Spielberg, "I Goonies" racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un'avventurosa ricerca

Festival del cinema turco - Dal 22 al 24 novembre a Roma si svolge la prima edizione : La prima edizione del Festival del cinema turco si terrà a Roma dal 22 al 24 novembre. Verranno proiettati otto lungometraggi, scelti fra i film premiati del cinema turco moderno. Il Festival si terrà alla Casa del cinema di Villa Borghese, grazie al centro Culturale turco, ossia l’Istituto Yunus Emre, con l’appoggio della sezione Direzione del cinema del ministero della Cultura e del turismo della Turchia....Continua a leggere

I Racconti di Parvana – The Breadwinner Dal 25 novembre al cinema : In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne porta in sala Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva in sala I Racconti DI Parvana – THE Breadwinner con Wanted cinema. Il film di animazione, prodotto da Angelina Jolie e diretto da Nora Twomey. Vincitore del premio della giuria e del pubblico, oltre a un riconoscimento ...

Il trailer ufficiale di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky - Dal 25 novembre al cinema : A DISTANZA DI 30 ANNI DALLA SUA PRIMA USCITA TORNA IL CAPOLAVORO VISIONARIO DEL MAESTRO Alejandro Jodorowsky RESTAURATO IN 4K VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA L’infanzia del piccolo Fenix non è come quella di un bambino come tutti gli altri. Lavora nel circo gestito dal padre Orgo, un uomo ubriacone e infedele e la madre Concha, trapezista magnetica a capo di una setta religiosa che idolatra una giovane martire a cui vennero amputate le ...

Il primo Natale di Ficarra e Picone Dal 12 dicembre al cinema : Arriva al cinema il 12 dicembre "Il primo Natale" di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il film racconta la storia di Salvo e Valentino

American Horror Story 9 - citazioni Dal cinema horror Anni '80 : Prima Pose, ambientata nella New York dell’epoca reaganiana. Ora una versione di American horror Story targata 1984. Sì, decisamente a Ryan Murphy piacciono gli Anni 80. O forse semplicemente immergere le sue storie in quella che abbiamo stabilito essere la nostra bella epoque lo ispira. Nel caso di American horror Story: 1984, che in Italia arriva il 7 novembre su Fox, l’ingegno è stato aguzzato dal bisogno. Dopo 9 stagioni tra circhi freak, ...

“A Tor Bella Monaca Non ‘Piove’ Mai” al cinema Dal 28 novembre : Marco Bocci dietro la macchina da presa per il suo primo film A Tor Bella Monaca non ‘Piove’ mai, dal 28 novembre al cinema Tratto dall’omonimo romanzo, che ha ricevuto ottima accoglienza di pubblico e stampa, il film sarà distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘Piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo ...

Gazzetta : Gotti - l’uomo ombra. Ama i libri e il cinema e fugge Dalle luci della ribalta : A Sky, ieri, lo hanno definito un marziano in un mondo di persone che cercano la ribalta. Perché Luca Gotti ha stupito tutti quando ha detto che la ribalta mediatica proprio non gli interessa. Oggi la Gazzetta gli dedica un ritratto. Lo definisce “uomo ombra” perché gli piace stare dietro le quinte, lavorare senza essere troppo esposto, in tranquillità. Anche perché, quando è stato in posizione più avanzata, non è andata ...

Medfilm Festival - il cinema del Mediterraneo a Roma Dall’8 al 21 novembre : Una grande festa delle culture, quest’anno il Medfilm Festival, il più antico Festival di cinema internazionale della Capitale, celebra la 25° edizione, tappa importante di un viaggio sempre nuovo alla scoperta di tutte le Sponde Culturali del Mediterraneo. Il Festival, presieduto da Ginella Vocca e diretto da Giulio Casadei, si terrà dall’8 al 21 novembre presso il cinema Savoy, il Macro Asilo, il Nuovo cinema Aquila e lo Spazio Apollo ...

Al cinema la storia di Santa - uccisa Dal suo stalker. Per non dimenticare : “Ho solamente ventitrè anni, non posso morire così”. Con queste parole, mentre veniva portata in ospedale dopo essere stata accoltellata dal suo stalker, un ragazzo disturbato che da tre anni la perseguitava verbalmente e fisicamente, Santa Scorese, studentessa barese, riassumeva, tutta la sua disperazione e incredulità. Nonostante poco dopo, a un passo dalla morte, riuscirà a esprimere perdono per il suo carnefice. Tutto questo ...

Netflix testa una funzione per accelerare la visione dei film. Il cinema insorge : "ScanDaloso" : accelerare o rallentare la riproduzione dei film su Netflix? A breve potrebbe diventare realtà. La nuova funzione, se approvata, consentirà agli utenti di vedere i contenuti multimediali disponibili sulla piattaforma più lentamente o velocemente di quanto prestabilito. Così una puntata di “How met you mother” potrà durare, invece dei classici 20 minuti, quaranta o dieci, a seconda delle preferenze ...

“Gli uomini d’oro” con Fabio De Luigi - Edoardo Leo - Giampaolo Morelli Dal 7 novembre al cinema : Un crime metropolitano ispirato a un’incredibile storia vera. Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e ...

Share il film HBO Dalla Festa del cinema di Roma a Sky Cinema Due : Share film HBO su Sky Cinema Due a novembre presentato a Roma Presentato alla Festa del Cinema di Roma arriva su Sky Cinema due il 6 novembre Share il film HBO già acclamato quest’anno al Sundance film Festival e al Festival di Cannes. Diretto da Pippa Bianco, che ha girato il corto, premiato a Cannes, su cui è basato il film, vede come protagonista la giovane attrice Rhianne Barreto, al suo primo lungometraggio. Share la trama Al centro della ...

OspeDale Bambino Gesù : arriva in reparto il cinema per bambini e ragazzi : Con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, del regista Stefano Cipani, prende il via martedì 29 ottobre al Bambino Gesù il “Progetto cinema”. L’iniziativa, rivolta ai pazienti del reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, è promossa dall’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in collaborazione con il cinema Farnese. Nella sala cinema appositamente attrezzata in reparto, verranno proposte una ...