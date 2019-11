Curling | Europei 2019 | Svezia imbattibile | Niklas Edin firma il settimo sigillo da

Curling - Europei 2019 : oggi le Finali per l’oro. La Svezia sogna la doppietta - Svizzera e Scozia per la magia : oggi si concludono gli Europei 2019 di Curling, spazio alle due Finali per l’oro sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) dove ci sarà grande spettacolo visto che ci aspettano due atti conclusivi estremamente equilibrati e che si preannunciano decisamente avvincenti. Tra gli uomini si sfidano Svezia e Svizzera mentre tra le donne assisteremo al confronto tra Svezia e Scozia, nella giornata di ieri si sono invece assegnate le medaglie di bronzo ...

Svezia-Svizzera - Finale Europei Curling 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 23 novembre si gioca Svezia-Svizzera, Finale degli Europei 2019 di curling maschile. Sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) andrà in scena l’atto conclusivo della rassegna continentale e si sfideranno due delle più grandi scuole internazionali di questo sport: da una parte i padroni di casa che inseguono il 12esimo sigillo della loro storia, dall’altra gli elvetici che puntano alla nona affermazione. Niklas Edin e compagni ...

Svezia-Scozia Finale Europei Curling femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Saranno Svezia-Scozia le finaliste degli Europei di curling femminile 2019. Le padrone di casa andranno a caccia del 21esimo titolo della loro storia, si tratta della terza Finale consecutiva per le scandinave. A differenza dello scorso anno non si troveranno di fronte nell’ultimo atto la Svizzera ma le scozzesi. Anna Hasselborg e compagne sono state protagoniste di una splendida semiFinale contro la Russia molto combattuta a differenza di ...

Curling - Europei 2019 : la Scozia maschile e la Svizzera femminile conquistano le medaglie di bronzo : Agli Europei 2019 di Curling, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), si sono assegnate le prime medaglie: la serata in terra scandinava prevedeva la disputa delle finali per il terzo posto. La Scozia ha conquistato il bronzo al maschile travolgendo la Danimarca con un netto 7-2, Ross Paterson e compagni si sono messi al collo una meritata medaglia dopo l’oro dell’anno scorso (ma dodici mesi fa c’è Bruce ...

Curling - Europei 2019 : Svezia e Scozia si sfideranno nella Finale femminile - battute Russia e Svizzera : Svezia e Scozia si affronteranno nella Finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le padrone di casa hanno travolto la Russia per 9-3 in una partita decisa dai cinque punti che Anna Hasselborg e compagne sono riuscite a marcare nell’ottavo end dopo che per l’intero incontro la compagine guidata da Alina Kovaleva era riuscita a tenere botta contro le ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile conquista la promozione in Serie A - le azzurre tornano subito tra le grandi : L’Italia femminile conquista la promozione in Serie A agli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale raggiunge l’obiettivo della vigilia e torna immediatamente nella massima categoria della rassegna continentale dopo un solo anno di purgatorio, le azzurre riscattano prontamente la retrocessione di dodici mesi fa e fanno festa in terra scandinava dopo aver sconfitto ...

Europei Curling – Italia maschile eliminata ai Playoff : donne promosse nel Gruppo A : Agli Europei Gruppo B di Helsingborg, in Svezia, le ragazze superano in semifinale l’Ungheria e si guadagnano così il ritorno nella massima serie. Uomini out dai Playoff ma comunque qualificati per i Mondiali L’Italia femminile, dopo un anno di purgatorio, torna nel Gruppo A del Curling continentale. Fondamentale la vittoria odierna agli Europei del Gruppo B di Helsingborg, in Svezia, dove la Nazionale formata da Stefania ...

Curling - Europei 2019 oggi (22 novembre) : programma partite - orari - tv e streaming : oggi venerdì 22 si entra nel vivo agli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Alle ore 14.00 spazio alle due semifinali femminili mentre alle ore 19.00 si assegneranno le prime medaglie visto che andranno in scena le finali per il bronzo di entrambi i sessi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi venerdì 22 novembre agli Europei 2019 di ...

Curling Femminile - Europei 2019 : la Svezia difende il titolo in semifinale contro la Russia. La Svizzera sfida la Scozia : Terminato il roud robin degli Europei 2019 di Curling Femminile le quattro squadre qualificato si proiettano alle semifinali che si disputeranno oggi a partire dalle ore 14.00. Le campionesse in carica e padrone di casa della Svezia se la vedranno con la Russia. Le scandinave hanno concluso il proprio percorso di qualificazione con sette vittorie e due. Sono state più brave le russe che hanno collezionato una vittoria in più e, ovviamente, una ...

Curling - Europei 2019 : Svezia e Svizzera si sfideranno in finale - battute Danimarca e Scozia : Svizzera e Svezia si sfideranno nella finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). Gli elvetici hanno strapazzato la Danimarca per 8-5 mentre i padroni di casa hanno travolto la Scozia con un netto 8-4. I rossocrociati hanno marcato due punti nel primo end, poi hanno rubato la mano nella quinta frazione siglando due punti e poi si sono replicati nell’ottavo periodo. I ...

Curling - Europei 2019 : definite le semifinali femminili - Svizzera-Scozia e Russia-Svezia le sfide per le medaglie : Svizzera-Scozia e Russia-Svezia saranno le semifinali femminili degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). L’ultima giornata della fase a gironi ha definito gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, le quattro squadre erano già certe del passaggio del turno e ora hanno conosciuto anche le avversarie delle sfide che andranno in scena domani pomeriggio (ore 14.00). La Svizzera di ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile vola in semifinale nella Serie B - le azzurre giocheranno per la promozione : L’Italia femminile si è qualificata alle semifinali della Serie B degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale ha sconfitto l’Inghilterra per 9-1 nell’ultimo incontro della fase a gironi e al momento si trova in testa alla classifica generale insieme alla Turchia con 7 vittorie, le azzurre hanno una lunghezza di vantaggio sull’Ungheria e ...

Curling - Europei 2019 : Svezia-Scozia e Svizzera-Danimarca - stasera le semifinali. Nordici ed elvetici favoriti : Svezia-Scozia e Svizzera-Danimarca sono le semifinali maschili degli Europei 2019 di Curling che andranno in scena questa sera (ore 19.00) sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Gli abbinamenti si sono definiti attorno all’ora di pranzo, al termine dell’ultima tiratissima giornata del round robin: la Svizzera ha vinto lo scontro diretto contro l’Italia chiudendo così al secondo posto ed estromettendo gli azzurri dalla lotta per ...