CorSport | Insigne bestia nera del Milan | ai rossoneri ha segnato 6 gol in Serie A

CorSport : Ancelotti proverà al 4-3-3 per ritrovare il miglior Insigne : Ancelotti sembra pensare al 4-3-3, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnico proverà a metterlo in campo già in allenamento quando i calciatori rientreranno dalle rispettive Nazionali. Un passo indietro, o forse un passo in avanti, per ottenere finalmente quella continuità che sembra mancare al Napoli. Un’idea che potrebbe servire anche per riportare Insigne nella sua posizione ideale, quella in cui sta facendo bene in ...

CorSport su Insigne : “Furiosamente discusso a Napoli - in Nazionale si trasforma! Al momento nessuno come l’Italia in Europa…” : Polverosi analizza la Nazionale italiana L’editorialista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, analizza la Nazionale italiana, che ieri ha battuto la Bosnia per 3-0. Ecco uno stralcio dell’analisi: “Iberniamoli tutti e tiriamoli fuori dal congelatore alla vigilia del debutto nell’Europeo. In questo momento nessuna squadra italiana gioca come l’Italia e nessuna Nazionale europea gioca come la nostra. Tre a zero in ...

CorSport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e Callejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...

CorSport : Insigne torna a sinistra. Tocca a lui sfruttare lo stop di Inter e Juve : Il gol della vittoria segnato da Insigne contro il Salisburgo è ancora negli occhi di tutti i tifosi del Napoli. E ancor di più lo è la sua corsa verso Ancelotti, l’abbraccio, il ritorno della pace e della luce dopo la nottata. Le sue parole: “Ho sbagliato qualche atteggiamento, ho chiesto scusa e ci siamo chiariti. So bene che Ancelotti è un grande allenatore ed ha tutta la mia stima”. Una nottata lunga, quella di Insigne, scrive il Corriere ...

CorSport : Salisburgo-Napoli sintesi di un progetto da 275 gol - quelli di Insigne - Mertens e Callejon : La vittoria del Napoli contro il Salisburgo, in casa loro, dove la squadra di Marsch non perdeva da tre anni, ha un sapore straordinario. Mertens è entrato nella storia del Napoli. Insigne ha fatto pace con Ancelotti. Callejon ha risposto ancora una volta presente alla fiducia riposta in lui dal mister. Il belga, il napoletano e lo spagnolo sono l’anima di questo Napoli e la partita di ieri, scrive il Corriere dello Sport, con Insigne, Callejon ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - Mertens e Insigne in attacco. Zielisnki in pole su Lozano : Sette attaccanti in venti convocati, per Salisburgo-Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E’ una chiara indicazione che la partita di stasera in Austria va giocata per essere vinta. Il quotidiano sportivo immagina la possibile formazione. A difendere la porta di Meret dovrebbe esserci la coppia di centrali Manolas e Koulibaly, protetti, ai lati, a destra da Di Lorenzo e a sinistra da Luperto. Al centro resta l’enigma a sinistra, con ...

CorSport : Insigne-Ancelotti - per la terza volte interviene Raiola : Il Corriere dello Sport scrive oggi che Mino Raiola è stato a Napoli ieri. Più precisamente è stato a Castel Volturno. Il procuratore di Lorenzo Insigne ha deciso che era giunto il momento di provare a risolvere, di nuovo, la situazione del suo assistito. Eccolo allora prendere l’aereo e atterrare a Napoli nel pomeriggio inoltrato, giusto un paio d’ore, il tempo di recarsi a Castel Volturno e incontrare prima Ancelotti e Giuntoli e ...

I voti di Insigne : Repubblica - da “applausi”. CorSport - un primo tempo in cui dà ragione ad Ancelotti : Un Lorenzo Insigne da “applausi”, come lo definisce Repubblica, quello sceso ieri sera in campo nell’Italia di Mancini contro la Grecia , non segna, ma è protagonista per tutta la serata di una grande prestazione. Lo confermano i voti di oggi, Insigne prende ovunque 6,5 ed è tra i migliori insieme Bernardeschi (autore del secondo gol). Un primo tempo che da ragione ad Ancelotti, secondo la Gazzetta, ma una ripresa in cui si ...

Il CorSport : “In quel contropiede Insigne ha buttato via un’occasione e un po’ di stesso” : Il Corriere dello Sport sottolinea quali possano essere i problemi che Ancelotti ha da affrontare con il suo Napoli per fargli ritrovare il suo gioco espresso contro il Liverpool e tra questi c’è Lorenzo Insigne. Il capitano non si sta comportando da vero capitano e la differenza tra avere il vero Insigne o meno si fa notare, come accaduto durante la partita con il Torino, perché “i fuoriclasse non scelgono di fare tutto da ...

CorSport : Insigne c’é. Domani il capitano sarà titolare a Torino : Il turno di panchina per richiamare all’ordine Lorenzo Insigne ha sortito i suoi effetti. Il Corriere dello Sport scrive che Insigne è stato perdonato e che Domani, contro il Torino, sarà sicuramente in campo da titolare. Salvo imprevisti, naturalmente, che però non dovrebbero esserci. Lorenzo c’è. titolare: come in un certo senso aveva fatto capire Ancelotti a Genk. Caso chiuso, verrebbe da dire, salvo sorprese. Salvo stravolgimenti che non ...

CorSport : la tribuna di Insigne è un monito per tutti. Ieri il chiarimento con Ancelotti : La decisione di Ancelotti di mandare Insigne in tribuna è stata un monito per la squadra, scrive il Corriere dello Sport. Ieri i due si sono chiariti. L’allenamento è filato via tra impegno di Lorenzo – una “silenziosa dedizione”, la definisce il quotidiano sportivo – sorrisi e chiacchiere. Il mister vuole di più. Mentre nell’aria resta l’interrogativo che va avanti da tempo. Riguarda quanto davvero Insigne valga per il Napoli, cosa rappresenti ...

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

CorSport : Napoli-Brescia - Insigne riposa. Ballotaggio Milik-Llorente accanto a Mertens : Il CorSport azzarda la formazione che Ancelotti schiererà in campo domani contro il Brescia. Con Koulibaly fuori dai giochi, in difesa dovrebbe esserci la coppia Manolas-Luperto davanti alla porta difesa da Meret. Le condizioni di Maksimovic saranno infatti valutate oggi ma sembra improbabile che possa recuperare in tempo per la partita. Ai lati, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam, favorito su Mario Rui, al quale Carletto ...