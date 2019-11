CorSera | la strada del Napoli per evitare il fondo passa da San Siro

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Saranno in 60mila stasera a San. Milan-è sempre una partita attesissima, nonostante il momento non felice per entrambe le squadre. Insieme, scrive il Corriere della Sera, le due squadre fanno lo stesso numero della Juventus. Il Milan ne ha 13, il19. La Juventus, da sola, ne ha 32. “Crisi diverse a confronto in un duello fra grandi deluse. Tutti spalle al muro: ecco perché nessuno può fallire, stasera. Né il Milan, né il, né Pioli, né Ancelotti. Un dannato incrocio di destini. Col Diavolo che deve battere il vecchio amatissimo maestro per provare a ripartire, per provare a uscire dal tunnel, per dare un senso a una stagione che un senso per ora non ce l’ha”. Il Milan ancora cerca di svoltare. Con Pioli è arrivato qualche miglioramento, ma solo nel gioco e non nei risultati: 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Il tecnico per la partita di oggi ha ...

