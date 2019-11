Corrado Guzzanti | «La parodia di me stesso | ho iniziato da lì»

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Corrado Guzzanti : Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado Guzzanti Corrado GuzzantiVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Corrado Guzzanti. Comico, imitatore, attore, ...