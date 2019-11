Coppa Davis 2020 | assegnate le wild card a Francia e Serbia in vista della prossima

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 2-3 - il britannico avanti di un set. Nadal trema - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Reazione fantastica di Edmund con una grande prima al corpo. 15-30 Uno dei rarissimi errori del britannico di dritto, potenziale occasione per lo spagnolo. 15-15 Palla corta di Edmund non precisa, Lopez sale a rete e chiude con la volèe. 15-0 Edmund quando riesce a prendere il comando dello scambio con il dritto è inarrestabile. 3-2 Lopez si salva ancora con il servizio. 40-30 Lopez non ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 0-1 - il britannico ha vinto il primo set 6-3 - Nadal trema - Canada già in finale : 1-0 Lo spagnolo chiude con un altro ace. 40-15 Ace Lopez. 30-15 Bravissimo il britannico! Quando lo scambio si allunga Edmund prende in mano il pallino del gioco e fa correre l'avversario per poi chiudere di dritto. 30-0 Ottimo servizio, Edmund risponde in rete. 15-0 Prima e dritto di Lopez. INIZIA IL SECONDO SET, lo spagnolo al servizio. 6-3 EDMUND VINCE IL primo SET. In soli 27 minuti ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 6-3 - Nadal trema - Canada già in finale : 6-3 EDMUND VINCE IL PRIMO SET. In soli 27 minuti il britannico ha portato a casa il set. 40-15 Feliciano Lopez riesce ad annullare il primo set point all'avversario. 40-0 Dritto ad aprire il campo e smash per chiudere, tre set point per Edmund. 30-0 Seconda esterna, Lopez spedisce la risposta lunghissima. 15-0 Ace di Edmund. 5-3 Lopez mette quattro prime e in un batter d'occhio ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Edmund-Lopez 4-1 - Nadal trema - Canada già in finale : 4-1 Edmund continua a far correre Lopez con il dritto alla fine lo spagnolo sbaglia. AD-40 Prima di servizio e smash per il britannico. 40-40 Edmund stecca il dritto. 40-30 Lopez prova a riaprire il game di dritto. 40-15 Ace esterno del britannico. 30-15 Edmund pizzica nuovamente la riga con un dritto in avanzamento. 15-15 Gran dritto a sventaglio di Edmund, Lopez chiama il challenge che ...

Coppa Davis 2019 : prima storica finale per il Canada - battuta la Russia nel doppio decisivo : Nella prima semifinale della Coppa Davis 2019 alla Caja Magica di Madrid il Canada batte la Russia per 2-1 e conquista la prima finale della propria storia nella competizione sportiva a squadre più antica del mondo. Nel primo match, Andrey Rublev impiega quasi un’ora e mezza per piegare la resistenza di Vasek Pospisil, mettendo subito in chiaro l’esito del primo set fin dal game d’apertura, nel quale trova il break a zero. Il ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : 17.42 Edmund in questa edizione della Coppa Davis non ha concesso neanche un set superando 2-0 sia Kukushkin che Kohlschreiber. 17.39 Nel secondo singolare si sfideranno Daniel Evans-Rafael Nadal. 17.36 Due precedenti tra i tennisti in entrambi i casi ha vinto lo spagnolo, anche se si tratta di partite abbastanza datate. Secondo i bookmakers i favori del pronostico pendono leggermente dalla ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : 17.32 In campo nel primo match della seconda semifinale Kyle Edmund-Carreno Busta. 17.28 Prima storica finale dunque nella storia del Canada. Tra pochi minuti sarà il turno dell'altra semifinale tra Spagna e Gran Bretagna. 17.25 Una sfida bellissima, piena di colpi di scena. Shapovalov forse è stato il più costante ma il punto decisivo nel tie-break lo ha firmato il compagno. Russi ...

Coppa Davis – Il Canada non si ferma più! Russia sconfitta nel doppio : Shapovalov e compagni in finale : Il Canada batte la Russia e raggiunge la finale di Coppa Davis: Denis Shapovalov decisivo in singolare e in doppio Il Canada non si ferma più! La vera sorpresa di questa Coppa Davis è la nazionale con il simbolo della foglia d’acero che continua a sorprendere match dopo match. Nello scontro fra outsider contro la Russia, che ai quarti ha eliminato la Serbia di Novak Djokovic, il Canada si è affidata al talento di Denis Shapovalov che ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 4-3. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : 40-40 Doppio fallo Khachanov, trema il braccio e terzo game consecutivo ai vantaggi. 40-30 Russia avanti e la panchina esplode. 30-30 Volée non pulitissima ma sufficientemente efficace di Rublev in uscita dal servizio del compagno. 15-30 Servizio in kick efficace di Khachanov che manda fuori giri Shapovalov. 0-30 Pospisil si inventa una fucilata di dritto in risposta, attenzione! 0-15 E' ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 3-2. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : AD-40 Shapovalov chiude in maniera perfetta la stop volley di dritto. 40-40 Stecca la volée bassa Pospisil e si torna in parità. AD-40 Shapovalov chiude uno smash comodissimo. 40-40 Altra grande prima a uscire di Pospisil e parità. 30-40 Arriva la palla break! Ancora Khachanov, ora trascinatore, che spinge su Pospisil e lo forza all'errore. 30-30 Ace di Pospisil. 15-30 Reagisce ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 2-1. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : 2-1 Shapovalov chiude la volée e anche il Canada si salva. AD-40 Ancora il servizio dà una mano ai canadesi. 40-40 Pospisil mette a posto le cose con il servzio. 30-40 Risposta magica di Khachanov da fuori dal campo e palla break! 30-30 Altro dritto potentissimo di Rublev e ora è il Canada a tremare. 30-15 Servizio a cannone di Shapo. 15-15 Khachanov insiste sulle volée di Pospisil che alla ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 3-6 1-0. La prima finalista si deciderà al terzo. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : 40-40 E con una grande prima se ne va anche la seconda palla break. 30-40 Scambio pazzesco tra Rublev e Shapovalov ma lo vince il russo che si salva. 15-40 Ancora Pospisil da sinistra e ci sono già due palle break per il Canada! 15-30 Reagisce Rublev con l'ace. 0-30 Pospisil si inventa un recupero miracoloso e i russi si incartano. 0-15 Doppio fallo per Rublev, 0 punti su 5 per la Russia ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 0-1. Canada ad un set dalla finale. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : 40-0 Sfonda Khachanov che punisce il movimento di Pospisil. 30-0 Segue Pospisil con un rovescio fotocopia in rete. 15-0 Errore di Shapovalov in controbalzo col rovescio. 1-1 Rublev affossa la risposta incrociata di rovescio e si torna pari. 40-0 Non si gioca, Canada in controllo. 30-0 Ancora gran servizio di Shapovalov che semplifica le cose per il compagno. 15-0 Smash sicuro di Pospisil. 1-0 ...