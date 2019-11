Coppa Davis 2019 | prima storica finale per il Canada | battuta la Russia nel doppio

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Nellasemidellaalla Caja Magica di Madrid ilbatte laper 2-1 e conquista ladella propria storia nella competizione sportiva a squadre più antica del mondo. Nel primo match, Andrey Rublev impiega quasi un’ora e mezza per piegare la resistenza di Vasek Pospisil, mettendo subito in chiaro l’esito del primo set fin dal game d’apertura, nel quale trova il break a zero. Il canadese cerca di recuperare, ha tre palle del 4-4, ma non le sfrutta, poi è il russo ad avere tre set point senza sfruttarli. Infine, alla sesta occasione, riesce a mettere le mani sul parziale. Andamento diverso nel secondo set, dove ci sono tre break, ma quello più importante lo trova Rublev nel settimo gioco; dopo aver fallito un match point sul 5-3, Rublev non si fa pregare e prevale per 6-4 6-4. Battaglia vera, invece, tra Karen Khachanov e ...

