Copa Libertadores | trionfa il Flamengo | il River Plate si arrende alla doppietta di

Copa Libertadores – La 60ª edizione al Flamengo : Gabigol spiazza il River Plate sul finale : Un’incredibile rimonta regala al Flamengo la vittoria della Copa Libertadores: River Plate ko sul finale E’ andata in scena questa sera la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Flamengo. Un match entusiasmante, ricco di spettacolo e colpi di scena, con la rimonta dei brasiliani, che sul finale, con una doppietta di Gabriel, poi espulso, si sono aggiudicati il match. Una partita incredibile che ha premiato il Flamengo, ...

Copa Libertadores - allerta massima per la finale River Plate-Flamengo : Circa 4.000 poliziotti, elicotteri e droni: la polizia peruviana sarà dispiegata in forze sabato per garantire la sicurezza della finale della Coppa Libertadores 2019 che si terrà per la prima volta a Lima tra i campioni in carica del River Plate e il Flamengo. La polizia è in “stato di massima allerta“ e “la sicurezza per la finale è totalmente garantita”, ha assicurato ad AFP il colonnello Herbert Ramos, capo ...

Flamengo e River Plate giocheranno la finale di Copa Libertadores : La squadra brasiliana del Flamengo ha battuto 5-0 i connazionali del Gremio di Porto Alegre nella semifinale di ritorno di CONMEBOL Copa Libertadores, il più importante torneo per club del calcio sudamericano. La netta vittoria al ritorno, aggiunta al pareggio

Copa Libertadores - il Flamengo asfalta il Gremio e vola in finale : sarà sfida al River Plate : Il Flamengo asfalta il Gremio nella semifinale di ritorno di Copa Libertadores e raggiunge il River Plate in finale. Serata da ricordare per l’ex attaccante dell’Inter Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol. Il brasiliano ha trascinato i rossoneri con una doppietta nel 5-1 rifilato ai connazionali. Ad aprire le marcature è stato Bruno Henrique, a chiudere Pablo Mari e Rodrigo Caio, oggetto del desiderio del Milan. Tra un ...