Contraccettivi ormonali e rischio di depressione | servono davvero nuove avvertenze?

(Di sabato 23 novembre 2019) (foto: Anqa via Pixabay) “Nota informativa importante sui”. L’annuncio campeggia sul sito dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e in poche righe rende noto l’aggiornamento suicon una nuova avvertenza. Questi prodotti, si legge nel documento rivolto ai medici, sono stati associati a disturbi depressivi anche gravi, considerati fattori diper pensieri e comportamenti suicidi. Pertanto queste informazioni saranno riportate in modo chiaro nei diversi, invitando le donne a rivolgersi al medico non appena compaiano cambiamenti nell’umore e sintomi depressivi. Ma a ben vedere di novità non ce ne sarebbero. A detta di alcuni esperti, la nuova nota dell’Aifa potrebbe addirittura rischiare di creare un inutile allarmismo e di demonizzare gli anticoncezionali. Perché? Da dove ...

