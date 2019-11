Conte ora mette le tende Si rifà casa a palazzo Chigi

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila esuberi». Giuseppe...

Conte : “Stringiamo i denti - è ancora emergenza” : "Siamo in emergenza, dobbiamo stringere i denti ma facciamo in modo che sia uno stimolo". Torna il campionato dopo la sosta della Nazionali ma a due settimane dall'ultima partita, ormai giunti alla vigilia della sfida contro il Torino, la musica in casa Inter non cambia. Antonio Conte ancora una volta non nasconde le difficolta' di una rosa troppo corta, i giorni di pausa hanno permesso il recupero solo di Danilo D'Ambrosio. "Sono indisponibili ...

Paolo Bonolis e l’arte Contemporanea : “E’ una scatola del ca***”. La visita al Moma di New York con la moglie : “È una scatola del ca**o con lo zucchero dentro“: così Paolo Bonolis commenta un’opera esposta al Moma di New York durante un giro con la moglie, Sonia Bruganelli, che pubblica il tutto in alcune Instagram stories. La scena ricorda molto Le Vacanze Intelligenti, film con Alberto Sordi anche lui alle presa con una gita in un museo di arte moderna. “Ho un armadio pieno di opere d’arte”, continua ancora il ...

Mes - Salvini : "Conte bugiardo o smemorato" : Vertice sul Mes, il fondo europeo salva Stati, stamane a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto la riunione alla quale hanno preso parte anche i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D'Incà e Luigi Marattin in rappresentanza di Italia Viva. A rappresentare il PD, il ministro Dario Franceschini, mentre per Leu è arrivato a Palazzo Chigi Stefano Fassina. La maggioranza di governo ...

Conte cambia strategia - ora l’emergenza infortunati è “uno stimolo” : Ora l’emergenza è “uno stimolo”. Dopo il drammone portato avanti per settimane, Antonio Conte torna dopo la sosta “con la stessa emergenza che avevamo lasciato”, ma ora si cambia strategia comunicativa: lamentarsi degli infortuni e della rosa corta sì, ma senza esagerare con le lacrime. Gennaio è vicino, e il mercato dell’Inter si sta animando. “Non ci sono novità sui recuperi, rimangono indisponibili ...

Alessandro Zarino : "Sono stato abbastanza male ma ora sono Contento" : Alessandro Zarino torna sui social dopo il no ricevuto dalla neo tronista Veronica Burchielli. Presente all'ultima registrazione del trono classico, il ragazzo ha annunciato di essere stato ingaggiato dalla produzione di Amici per un corso di crossfit da far seguire ai cantanti ed i ballerini della scuola. Uomini e Donne, Veronica Burchielli è la nuova tronista dopo il no ad Alessandro ...

Salva Stati - vertice di maggioranza Salvini evoca il carcere per Conte : "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse, sarebbe alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera". Con queste parole Matteo Salvini, parlando del caso Mes a Uno Mattina, evoca il carcere per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Segui su affaritaliani.it

Nei giorni scorsi almeno 600 migranti sono partiti quasi Contemporaneamente dalla Libia per arrivare in Europa : almeno 600 migranti sono partiti quasi contemporaneamente dalla Libia negli scorsi giorni per arrivare in Europa, secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), l’agenzia dell’ONU che si occupa di migranti. Era da diverse settimane che il flusso via mare dalla Libia

Governo - Conte a cena coi ministri : “Nessun litigio nella maggioranza”. Poi scherza : “Ho cucinato io” : “Ce la siamo meritati, abbiamo lavorato tanto”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla cena che ha organizzato al termine di un Consiglio dei ministri durato circa due ore. Arrivato per ultimo, Conte è stato preceduto dai ministri, entrati senza rilasciare dichiarazioni. “Non c’è nessun litigio nel Governo” ha detto poi Conte, all’uscita. L'articolo Governo, Conte a cena ...

Ex Ilva - Conte : non è ancora chiaro che farà Arcelor Mittal : Conte:"Quello che fara' ArcelorMittal non e' ancora chiaro. Ben venga l'incontro domani, ma anticipo che potrebbe non essere risolutivo.

Alitalia - a tempo scaduto si tratta ancora. Conte : “Soluzione industriale - niente toppe” : Verso l’ottava proroga. I protagonisti del negoziato confermano la disponibilità ma non cambiano le condizioni

CONTO CORRENTE PIGNORATO SE TASSE NON PAGATE/ Salvini "Urss" - Conte "fake news" : TASSE locali non PAGATE? Il CONTO CORRENTE sarà PIGNORATO: la norma choc nella Manovra Pd-M5s-Iva-LeU. Conte 'fake news', Castelli 'non ci sono le multe'