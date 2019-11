Conte: Mittal, nuovo piano industriale

"E' stata valutata anche la possibilità di un coinvolgimento pubblico nelprogetto col pieno coinvolgimento del sistema Italia,assicurando in questa prospettiva la disponibilità di un coinvolgimento anche pubblico" anche con misure sociali, se necessarie, in accordo con i sindacati". Così il premieral termine del vertice notturno con Arcelor."Il governo è disponibile a sostenere questo processo", non "abbiamo discusso di scudo penale ma di come risolvere il problema del polo".(Di sabato 23 novembre 2019)