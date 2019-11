Come costruire un’assicurazione che investe in sostenibilità

Fonte : wired

(Di sabato 23 novembre 2019) Marco Sesana, ad di Generali: è il concetto-passepartout sempre più al centro delle strategie di business e di comunicazione di un numero crescente di imprese, desiderose di venire incontro all’ attenzione ogni giorno maggiore che i cittadini e consumatori rivolgono ai temi del cambiamento climatico, della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico. Generali non fa eccezione: per il gruppo assicurativo laè il “pilastro strategico” della strategia 2021 ‘Partner di vita’, che vuole venire incontro “con azioni concrete alle richieste di un consumatore sempre più consapevole, che chiede alle aziende di avere un ruolo attivo sulle problematiche sociali, ambientali e culturali”. A dirlo è stato Marco Sesana, amministratore delegato e country manager di Generali Italia, che giovedì 21 novembre ha illustrato a Milano la nuova offerta assicurativa della ...

