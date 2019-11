Coldiretti | “In arrivo l’olio nuovo | produzione in aumento dell’80%”

Dazi - Coldiretti : “In 1 mese -20% di Made in Italy sulle tavole degli Usa” : A un mese dall’avvio dei Dazi Usa sui prodotti europei sono calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti direttamente interessati. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio degli effetti delle misure scattate il 18 ottobre scorso contro una lista di beni europei che hanno colpito molte delle più note specialità tricolori, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dall’Asiago al Gorgonzola ...

Dazi - Prandini (Coldiretti) : “Intervenga subito l’unione europea” : Non c’è tempo da perdere per un intervento dell’unione Europea a sostegno delle imprese e cooperative danneggiate ingiustamente dai superDazi fissati da Trump per le esportazioni negli Stati Uniti, dove il rischio è la perdita definitiva di quote di mercato. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini a poco più di dieci giorni dall’entra in vigore delle nuove tariffe punitive previste nella black list decisa dalla ...

Coldiretti : “In Italia 16 miliardi di cibo finite nel bidone della spazzatura nell’ultimo anno” : In Italia sono finiti nel bidone alimenti e bevande per un valore di 16 miliardi di euro nell’ultimo anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto sullo Stato dell’alimentazione e dell’agricoltura 2019 (Sofa) presentato dalla Fao, che apre la Settimana mondiale dell’alimentazione. Particolarmente rilevanti a livello nazionale sono gli sprechi domestici che – denuncia Coldiretti – rappresentano in valore ...

Povertà - Coldiretti : “In Italia 2 - 7 milioni di affamati - Campania e Sicilia al top per numero di indigenti” : La punta dell’iceberg della Povertà in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2018 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, di cui ben un terzo concentrati tra Campania e Sicilia. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione degli ultimi dati Eurostat sul rischio di Povertà nelle Regioni secondo i quali nei territori campani e Siciliani oltre quattro persone su dieci sono a rischio ...