Cile | morta un’altra donna | trovato il cadavere della fotografa Albertina Martinez Burgos

Cile - trovata morta Daniela Carrasco 'el Mimo'/ Ipotesi choc : 'Torturata e uccisa' : Caos in Cile per la morta di Daniela Carrasco , meglio conosciuta come el Mimo: la manifestante è stata rinvenuta impiccata, le ultime notizie.

Michelle Hunziker : «Mi dissero che sarei morta - ora è diffiCile che mi freghino» : «Mi dissero che sarei morta». Michelle Hunziker scava nella memoria e rievoca ancora una volta uno dei periodi più difficili della sua vita, quando – a 24 anni – è stata in balia di una setta. «Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere», racconta in un’intervista a Freeda. In una videointervista ha anche parlato del suo ...