Che tempo che fa | Fabio Fazio tratta da eroina anche Lilli Gruber | poco prima di Carola

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : "Eccitato per Carola Rackete a Che tempo che fa. Ma quale onore e piacere?" : Cannoneggiamento continuo contro Fabio Fazio e Che tempo che fa. Matteo Salvini scatenato in vista dell'ospitata su Rai 2, domenica sera, di Carola Rackete, l'ex comandante di Sea Watch 3, l'eroina della sinistra, la speronatrice di finanzieri, colei che della legge italiana se ne frega e che, però,

Maltempo Lombardia : 2 strade provinciali chiuse per frane nel LecChese - Lago di Como osservato speciale : Due strade provinciali sono state chiuse in Valsassina e in Valvarrone, in provincia di Lecco, a causa di frane avvenute nelle ultime ore e dovute al perdurare dell’ondata di Maltempo che si sta abbattendo su tutto il territorio con abbondanti precipitazioni piovose. Tra Esino Lario e Parlasco, è stata chiusa la provinciale 65 a causa di fango, alberi e detriti finiti sulla sede stradale. La strada era stata riaperta dopo un primo ...

Maltempo Valle d’Aosta : valanga su strada - chiusa regionale per ChamporCher : Una valanga di lieve entità ha raggiunto il manto stradale, costringendo alla chiusura della regionale numero 2 per Champorcher, nel comune di Pontboset. La Valle di Champorcher è, dunque, isolata. Oltre all’interruzione della viabilità non si registrano altre criticità, secondo quanto segnalato dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. “È una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ...

Carola Rackete a Che tempo che fa - Matteo Salvini : mi fanno un favore : «Per la prima volta in uno studio televisivo in Italia», come annunciava ieri il profilo Twitter di Che tempo che fa, Carola Rackete sarà ospite domani alle 21 della trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 2. La "capitana" tedesca che ha speronato un' imbarcazione della Guardia di Finanza ha app

Emergenza maltempo a Genova e Savona <br>Allerta meteo rossa anChe in Piemonte : Il maltempo imperversa nel nord-ovest dell'Italia con la Liguria e il Piemonte che sono le regioni più colpite dalla perturbazione. Allerta meteo rossa in un terzo del Piemonte, a sud e a nord della regione, a causa dell'allarme per l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua, allagamenti e frane tra le valli Tanaro, Belbo e Bormida, nell’astigiano, nell’alessandrino, nel cuneese, nelle province di Biella, Vercelli e Torino, ma ...

LIVE Sci alpino - Seconda manChe Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima manche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda manche dello Slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino che si disputa sulle nevi della rinomata località finlandese. Si torna in pista dopo la prima manche andata in scena questa mattina e si preannuncia grande spettacolo, attesa febbrile per le migliori Slalomiste ...

Carola Rackete ospite di Fazio a "Che tempo Che Fa" : Gabriele Laganà Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore con un tweet. Oltre alla Rackete, in studio ci saranno Giorgia Linardi, portavoce Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune calciatore dilettante di origini senegalese La prossima domenica Carola Rackete, capitana della Sea-Watch 3, sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva al programma di Rai2 “Che Tempo che fa”. Lo ha ...

Giorgio Squinzi - morta anChe la moglie Adriana Spazzoli : era malata da tempo : La vedova di Giorgio Squinzi, Adriana Spazzoli, è morta nella giornata di ieri, a un mese e mezzo dalla scomparsa del marito, ex presidente di Confindustria. La signora Spazzoli era...

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : Tiziano Ferro super ospite di domenica : Tiziano Ferro sarà ospite domenica di Che tempo che fa su Raidue. Il cantautore si esibirà per la prima volta live con l’ultimo singolo Accetto miracoli, già alla n.1 dell’airplay radiofonico, disco d’oro e attualmente a quota 6 milioni di streaming su Spotify e a quasi 9 milioni di visualizzazioni

"Greta Thunberg viaggia nel tempo" : la folle teoria Che nasce da una foto : Negli ultimi giorni sta circolando una foto risalente al 1898, scattata in Klondike, in cui è ritratta una ragazzina che...