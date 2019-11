Charlene e Alberto di Monaco copiano Harry e Meghan | la foto su Instagram

Fonte : dilei

(Di sabato 23 novembre 2019) La Festa Nazionale aè un momento molto sentito. Un’occasione importante durante la quale la famiglia reale si riunisce per celebrare San Ranieri e per partecipare a tutti gli eventi organizzati per l’occorrenza. Daa Carolina, continuando con Stephanie e Beatrice, fino a Pierre e: tutti presenti, o meglio quasi tutti, per festeggiare una data tanto importante. E proprio in questa occasione,è tornata a mostrarsi in pubblico insieme al maritoII e ai piccoli gemelli che da subito hanno conquistato la scena. Fredda e distaccata, con il suo atteggiamentonon fa che alimentare le tensioni già esistenti con la cognata Carolina, attirando su di sé giudizi tutt’altro che positivi. Da tempo, la principessa fa parlare a causa di questo suo comportamento così particolare, quasi come fosse lontanissima da tutto ciò che la ...

