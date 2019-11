Champions League | Canale 5 trasmetterà Juventus-Atletico Madrid martedì 26 novembre

Equitazione - Longines Global Champions League 2019 : Abdel Said vince il Grand Prix individuale - Paris Panthers in luce nella gara a squadre : Seconda giornata di gare a Praga (Repubblica Ceca), dove è in corso il Super Grand Prix della Longines Global Champions League 2019, aperta dalla competizione individuale in due fasi, vinta dall’egiziano Abdel Said, in sella al suo Arpege du Ru, con tempo di 19.81 secondi. Seconda posizione per il francese Simon Delestre, fermo a 20.34 secondi insieme a Qopilot Batilly Z, mentre completa il podio il belga Jerome Guery, su Garfield de Tiji ...

Calcio a 5 - Champions League 2019-2020 : Italservice Pesaro-Kairat Almaty 3-5 - sconfitta amara. C’è ancora speranza : Una sconfitta che fa male quella dell’Italservice Pesaro impegnato nell’Elite Round dell’Uefa Futsal Champions League 2019-2020. I campioni d’Italia, inseriti nel Gruppo C e vittoriosi all’esordio contro il Benfica (5-1), hanno subito una brutta battuta d’arresto contro i kazaki del Kairat Almaty. Gli uomini di Fulvio Colini sono stati sconfitti 5-3 al Baluan Sholak Sport Palace dai padroni di casa e vedono ...

Calcio a 5 - Champions League : Italservice Pesaro-Benfica 5-1 - impresa degli uomini di Colini nell’esordio dell’Elite Round : Un esordio da incorniciare per l’Italservice Pesaro nell’Elite Round dell’Uefa Futsal Champions League 2019-2020. I campioni d’Italia si sono imposti con i forti rivali del Benfica per 5-1 nel primo match del Gruppo C al Baluan Sholak Sport Palace di Almaty (Kazakistan). Gli uomini di Fulvio Colin sono venuti fuori alla distanza piegando 5-1 i lusitani grazie alle marcature di Borruto all’11’11”, di ...

Equitazione - Global Champions League 2019 : Miami Celtics in vetta alla classifica - ottavi Walkenswaard United di Alberto Zorzi : Prima giornata di gare a Praga, in occasione del Super Grand Prix della Longines Global Champions League che ha vissuto quest’oggi l’apertura dei quarti di finale, in cui si sono imposti i Miami Celtics del trio composto da Michael Duffy, William Whitaker e Shane Breen, con il tempo di 206,21 secondi, ed appena 4 penalità. Seconda piazza provvisoria per i Cannes Stars di Jane Richard Philips, Maurice Tebbel e Abdel Said, con 5 ...

Pallavolo – CEV Champions League : Igor Gorgonzola rullo compressore - Khimik asfaltato 3-0 : La Igor Gorgonzola asfalta il Khimik, imponendosi 3-0 dopo un’ora di gioco. Tris italiano nella prima giornata di CEV Champions League Autentica prova di forza dell’Igor Gorgonzola Novara nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Al PalaIgor, le Campionesse d’Europa in carica abbattono in poco più di un’ora di gioco l’ostacolo Khimik Yuzhny, imponendosi per 3-0 con parziali ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi-Szombathely 98-92. L’attacco gira a meraviglia e i pugliesi vincono contro i magiari : Arriva la terza vittoria su sei partite per l’Happy Casa Brindisi in Basketball Champions League 2019-2020. Il sodalizio pugliese, tra le mura amiche, ha avuto la meglio sugli ungheresi dello Szombathely in una partita in cui sono stati gli attacchi i grandi protagonisti. Inizio equilibrato con le due squadre che si scambiano più volte la leadership nei primi due minuti. A metà primo quarto, però, i pugliesi riescono ad allungare ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Ivovic regala il pareggio al Pro Recco con il Ferencvaros : Un pareggio che tutto sommato può andar bene ad entrambe, al termine di un match davvero tiratissimo, nonostante la posta in palio non fosse quella dei giorni migliori. Alla Carmen Longo di Bologna è andata in scena la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile, per quanto riguarda il Gruppo B si sono sfidate Pro Recco e Ferencvaros, forse le due squadre favorite per il successo finale. Un 13-13 che dice ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara strapazza il Khimik - esordio vincente delle Campionesse d’Europa : esordio vincente di Novara nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Khimik Yuzhny con un comodo 3-0 (25-17; 25-10; 25-7) in appena 63 minuti di gioco. Tutto facile per le piemontesi di fronte al pubblico del PalaIgor dove hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le modeste ucraine che sono rimaste parzialmente in partita soltanto nel primo set: dominio assoluto delle ragazze di ...

Pallavolo – CEV Champions League 2020 : esordio col botto per la Savino Del Bene Scandicci - grande successo in Turchia : Prodezza Savino Del Bene Scandicci in Turchia nella prima giornata della fase a gironi, il VakifBank si arrende al tie-break esordio con fuochi d’artificio per la Savino Del Bene Scandicci, che nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020 conquista una fantastica vittoria in Turchia, in casa del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, tra le squadre più blasonate dell’ultimo decennio. Le ragazze ...

Liverpool-Napoli in tv - ritorno di Champions League su Sky mercoledì 27 novembre : Il Napoli, dopo la trasferta di San Siro contro il Milan nel campionato di Serie A, sarà chiamato ad affrontare una partita ancor più importante nella fase a gironi della Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti sarà ospite del Liverpool ad Anfield mercoledì 27 novembre 2019. Il match della 5ª giornata del Gruppo E verrà disputato alle ore 21.00 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). Il Napoli aveva vinto 2-0 al San ...

CEV Champions League 2020 – Che sofferenza per l’Imoco - Vasas Obuda sconfitto al tie-break : CEV Champions League Volley 2020: l’A. Carraro Imoco soffre con il Vasas Obuda, ma al PalaVerde vince al tie-break. Mercoledì in campo Igor e Savino Del Bene Inizia con il piede giusto l’avventura dell’A. Carraro Imoco Conegliano nella CEV Champions League Volley 2020. Nel primo match della fase a gironi, le pantere di Daniele Santarelli, comprese nella Pool D, superano il Vasas Obuda Budapest per 3-2. Una sfida che alla ...

Volley femminile - VakifBank Istanbul-Scandicci oggi : Champions League programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre (ore 16.00) si gioca VakifBank Istanbul-Scandicci, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le toscane incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e lo fanno contro un avversario proibitivo, la Savino Del Bene se la dovrà vedere contro la corazzata turca allenata da Giovanni Guidetti e che è tra le grandi pretendenti al trofeo. Con DAZN segui ...

Volley femminile - Novara-Khimik Yuzhny oggi : Champions League programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre (ore 20.30) si gioca Novara-Khimik Yuzhny, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e lo fanno contro un avversario davvero molto morbido, le piemontesi partiranno con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e vanno a caccia del successo per ...