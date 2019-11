C' è un emergenza sulla violenza contro le donne | ma lo Stato c' è | assicura

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) Serve un sostegno per aiutare tutte levittime die la campagna 'Libera puoi' - promossa dal dipartimento per le Pari Opportunità - vuole ricordare che "loc'è". Lo sottolinea il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un'intervista all'AGI. Lunedì 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione dellaleistituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999: si celebra ormai da 20 anni ma i femminicidi continuano ad esserci e anzi ad aumentare. La politica che cosa può fare? "I dati sono preoccupanti e ci impongono dire il massimo sostegno allevittime di. La gravità del fenomeno chiede un'assunzione di responsabilità collettiva, che per le Istituzioni vuol dire innanzitutto favorire reti di supporto e di relazioni che aiutino le ...

