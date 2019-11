Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Uno. I primi 3die gli altri 56 da boh.non per scelta di Ancelotti ma per costrizione, per necessità. Hernandez in sovrapposizione lo mette all’angolo e Bonaventura lo martella di finte e piroette come Ali a Kinshasa con Foreman. Ancelotti dalla panchina gli deve urlare di andare a prendere Hernandez più alto perché José si fa schiacciare come non abbiamo visto mai. Al 59′ Ancelotti gli griderà invece di venire via, fuori, risparmiandogli il fastidio di una seconda parte di serata chedava l’impressione di non aver nessuna voglia di vivere. Ha chiuso con 25 palloni toccati in tutto, un tiro calciato fuori sul primo palo quando in genere incrocia sul palo lontano, il numero più alto di falli commessi nella stagione (2) e zero passaggi chiave. Zero. I passaggi chiave sono quelli che mettono un compagno nella condizione di tirare in ...

napolista : Callejon, 3 minuti da terzino e 56 da boh. L’esultanza mite al gol di Lozano Le 10 cose di Milan-Napoli. Per Calle… - hispa82 : Callejon esce, dopo 58 minuti anonimi, e praticamente non saluta Ancelotti. - Vi211077 : #MilanNapoli DENTRO SUBITO LLORENTE E MERTENS PER INSIGNE E CALLEJON MA ADESSO NON GLI ULTIMI 10 MINUTI -