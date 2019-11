Calciomercato Juve | Don Balon | ' Il PSG ha pronti 100 milioni per Ronaldo e 45 d' ingaggio'

Calciomercato Juventus : il Manchester United avrebbe offerto Chong per Mandzukic : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative, con tante società blasonate che potrebbero attingere sul mercato per migliorare i risultati della prima parte della stagione. Una delle deluse per eccellenza, almeno fino ad ora, è il Manchester United che, nonostante i clamori di inizio stagione, fatica ad ingranare in prestazioni e risultati, a tal punto che la panchina di Solskjaer non è del tutto salda. Di certo la società ...

Calciomercato Juventus : rebus Rabiot - il Tottenham ci proverebbe già a gennaio (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si accende soprattutto in uscita. Mario Mandzukic ed Emre Can sarebbero pronti a lasciare Torino già a gennaio ma potrebbero non essere le uniche cessioni. Da monitorare con attenzione c’è anche la situazione legata ad Adrien Rabiot che non sta rendendo al meglio e su cui c’è l’interessamento di alcune grandi squadre estere. La Juve ha acquistato il francese a parametro zero la scorsa estate appena è scaduto il ...

Calciomercato Juventus - a gennaio potrebbero arrivare Emerson Palmieri e Allan : C'è apprensione in casa Juventus dopo l'infortunio subito da Alex Sandro nell'ultima gara giocata dalla nazionale brasiliana. Il calciatore sudamericano è uno dei titolarissimi in casa Juventus, conseguenza della mentalità di Maurizio Sarri, il quale vuole puntare su un undici piuttosto stabile. Peraltro, il terzino brasiliano finora ha giocato tutte le partite stagionali, tranne quelle contro la Spal e il Torino, in cui è stato sostituito da ...

Calciomercato Juve : Emre Can verso il PSG - bianconeri chiederebbero 40 milioni di euro : La telenovela Emre Can per il Calciomercato della Juve potrebbe essere giunta ad un suo punto di svolta. Il centrocampista, fuori dalle rotazioni di Sarri, in settimana era tornato a parlare. Il tedesco si era detto per l'ennesima insoddisfatto della sua attuale posizione nel club, spalancando ancora di più le porte dell’addio. Su di lui si sono lanciate alcune delle più importanti squadre del calcio europeo e il PSG sarebbe in vantaggio su ...

Calciomercato Juventus - Mourinho vorrebbe Dybala al Tottenham : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, giocatore letteralmente rinato dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, il campione argentino sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Il nuovo allenatore degli Spurs José Mourinho (subentrato recentemente a Mauricio Pochettino) sarebbe un ...

Calciomercato Juventus - Ok Diario : Mbappé primo obiettivo per il dopo Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato continua inevitabilmente a dominare le prime pagine dei media sportivi, con la Juventus che resta una delle società più chiacchierate. dopo l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ufficializzato da Andrea Agnelli, i giornali continuano ad associare giocatori importanti alla società bianconera. Nelle ultime ore è l'iberico 'Sport' a lanciare una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante uno dei più ambiti sul mercato: ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Emre Can-Alaba con il Bayern Monaco : La Juventus è sempre una delle società più attive sul mercato, lo ha dimostrato in estate con gli arrivi di giocatori importanti come de Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot ma potrebbe mantenere queste aspettative anche nel Calciomercato invernale. Si parla molto di Juventus in tema cessioni, ma potrebbe arrivare anche interessanti occasioni di mercato riguardo gli acquisti. Secondo il noto sito sportivo Calciomercato.it, potrebbe svilupparsi ...

Calciomercato Juventus - tante possibili cessioni a gennaio : Mandzukic e Pjaca in uscita : La Juventus è al lavoro per l'importante match di Serie A contro l'Atalanta, previsto sabato 23 novembre alle ore 15:00 a Bergamo. Il calcio giocato quindi domina le prime pagine dei principali media sportivi, ma a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato e tutte le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. Una delle società più attive potrebbe essere proprio la Juventus, che sarà sicuramente impegnata ...

Calciomercato Juventus - si lavora per un altro 'gioiello' spagnolo : Ferran Torres (RUMORS) : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, lo dimostra anche il Calciomercato estivo caratterizzato da importanti investimenti sulla prima squadra, ma anche su under 23 e Primavera. De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini o Mota Carvalho (per l'under 23) ne sono la dimostrazione, ma il prezioso lavoro della dirigenza bianconera prosegue: è stato praticamente acquistato il centrocampista Matias Soule, classe 2003, che sarà il rinforzo ...

Calciomercato Juventus : Isco si allontana - l'operazione sarebbe difficile a gennaio : Il fronte Isco per il Calciomercato della Juventus si complica. Il trequartista, poco utilizzato da Zidane nel Real Madrid in questa stagione, sembrava poter essere uno dei pezzi pregiati di gennaio e, invece, con ogni probabilità così non sarà. Le sole sei presenze in Liga, a cui si aggiunge una partita di Champions League, in tre mesi, sembravano aver allontanato il ragazzo dalla casa blanca. Va detto che il poco utilizzo è legato ad un ...

Calciomercato Juventus - è già a Torino il talento argentino Soulé : arriva a zero dal Velez : Se ne era parlato molto negli ultimi giorni e adesso arrivano importanti conferme: la Juventus ha praticamente acquistato il centrocampista offensivo argentino Matias Soulé. Il classe 2003, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield, è pronto a firmare la sua intesa contrattuale con la Juventus e ad aggregarsi almeno inizialmente alla rappresentativa bianconera under 17. Un giocatore ambito da molte società, tanto che si ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Calciomercato Juventus - Tuttosport : per Mbappè servirebbero 380 milioni : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Kylian Mbappé. Sarebbe infatti l'asso francese il principale sogno di mercato della dirigenza bianconera. Dopo i colpi Cristiano Ronaldo e De Ligt, a Torino potrebbe arrivare un altro top player di livello mondiale, già campione del mondo a soli vent'anni con la maglia della Nazionale francese. Il patron Andrea Agnelli ha annunciato un aumento di capitale di circa 300 milioni ...