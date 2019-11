Calcio: anticipo, Atalanta-Juventus 1-3

Senza Ronaldo, lasoffre, sembra capitolare e poi risorge nel finale in casa dell'(1-3). Pioggia battente a Bergamo. Primo tempo dominato dai nerazzurri.Barrow al 17'ha la grande chance, ma tira sulla traversa un rigore per mani di Khedira. Poco dopo Szczesny para su Pasalic; De Sciglio salva su Hateboer e De Ligt su Barrow. Juve in affanno anche a inizio ripresa.sempre pimpante e al 56' passa: cross di Barrow per Gosens che insacca di testa.Proprio nel finale il ribaltone: doppio Higuain e Dybala.(Di sabato 23 novembre 2019)