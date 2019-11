Calcio a 5 | Serie A 2019 2020 | Fortino trascina il Real Rieti al successo a Pescara | bene

Calcio - Serie A 2019-2020 : il Milan blocca il Napoli - è 1-1 a San Siro : Secondo anticipo per la tredicesima giornata della Serie A di Calcio 2019-2020: a San Siro un Milan tutto cuore riesce a fermare l’impatto del Napoli e trova un pareggio per 1-1 al termine di un match molto intenso. Non si interrompe la crisi di nessuna delle due squadre (tante le polemiche per entrambe prima della pausa), ma l’obiettivo è quello di crescere in vista del finale del girone di andata. Tutto accade nel giro di cinque ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala rimontano la Dea : La Juventus non brilla, ma vince: è questo il responso del match valido per il 13° turno di Serie A a Bergamo tra l’Atalanta e la Vecchia Signora. Gli uomini di Maurizio Sarri, andati sotto nel punteggio per via della marcatura del tedesco Robin Gosens al 56′, sono riusciti a ribaltare lo score grazie alle segnature degli argentini Gonzalo Higuain (doppietta al 74′ e all’82’) e Paulo Dybala al 92′. Una partita ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati del settimo turno. Milan e Fiorentina vittoriose : In attesa dei posticipi domenicali che vedranno scendere in campo Roma e Juventus (capolista) al “Tre Fontane” ed Empoli e Florentia San Gimignano, si sono tenute questo pomeriggio quattro partite del settimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Pronostici rispettati. Il Milan si è imposto tra le mura amiche contro il Sassuolo 1-0. Sandra Zigic ha regalato i tre punti alle ragazze di Maurizio Ganz che, con ...

Scandalo Calcioscommesse in Serie C - la prima incredibile intercettazione [VIDEO] : Nelle ultime ore nuovo clamoroso Scandalo calcioscommesse nel campionato di Serie C che potrebbe portare alcuni provvedimenti anche nella stagione in corso. Nel dettaglio nel mirino sono finite alcune partite della scorsa stagione, coinvolto anche il Trapani che attualmente disputa il campionato di Serie B, ecco le partite: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio, tutte le altre squadre disputano il Girone C del ...

Calcioscommesse - 3 arresti per gare truccate in Serie C : anche ex giocatore del Bisceglie : Sono almeno tre le partite dello scorso campionato di Serie C che, secondo chi indaga, sono state truccate: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio. Questa mattina nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale di Catania sono state arrestate tre persone: Andrea Leanza, 39 anni, titolare di un centro scommesse, Rosario Cavallaro, 39 anni, dipendente di una ditta privata e Giordano Maccarrone, 29 anni, ex ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : vittoria interna di Latina - Eboli pareggia contro la Cybertel Aniene negli anticipi del nono turno : Sono stati tre gli anticipi del nono turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019-2020. A sorpresa Eboli è stata fermata sul pari dalla Cybertel Aniene (4-4). Al Pala To Live di Roma non sono bastate le marcature di Antonio Bagatini, Marco Boaventura, Fabio Paoletto e ancora di Marco Boaventura per piegare i padroni di casa. La formazione allenata da Alessio Medici è andata a segno con Jorginho, una doppietta di ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Juventus big match - il Milan ospita il Sassuolo nel settimo turno : Nel prossimo weekend andrà in scena la settima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Un turno importante nel quale le prime della classe e le compagini in lotta per la salvezza avranno necessità di fare punti. Pochi dubbi sul ritenere la sfida del “Tre Fontane” (domenica 24 novembre alle ore 12.30) tra Roma e Juventus il clou del fine settimana. Le campionesse d’Italia sono reduci dal pari in ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb per il girone C : spettacolo di gol a Vibo - in vetta poche sorprese : Pronostici Serie C – Si avvicina il giro di boa per quanto riguarda la terza Serie italiana. Come sempre massima attenzione viene riservata al raggruppamento meridionale, da molti considerato una sorta di B2. Sempre in vetta la Reggina, a debita distanza dalle inseguitrici. Gli amaranto, domenica, hanno vinto senza scendere in campo dopo i noti fatti legati al Rieti, che sembra si siano appianati. Reginaldo e compagni, ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 13ª giornata : possibile pareggio in Pescara-Cremonese : Pronostici Serie B – Si scende in campo per la tredicesima giornata di Serie B. Il campionato cadetto entra ne vivo. Turno che si apre con Pescara-Cremonese. Il big match di giornata va in scena il sabato: c’è Benevento-Crotone. Derby campano tra Juve Stabia e Salernitana. Tanti i match interessanti tra cui Empoli-Venezia. Domenica c’è Ascoli-Cosenza, tra le altre. Il posticipo è Chievo-Entella. I consigli di CalcioWeb ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 13ª giornata : equilibrio in Torino-Inter - bene il Bologna : Pronostici Serie A – La Serie A torna in campo dopo la pausa per le Nazionali. Tre grandi anticipi al sabato. Impegnate molte delle squadra che martedì e mercoledì giocheranno in Europa. La Juventus fa visita all’Atalanta, il Napoli va a San Siro contro il Napoli, l’Inter è ospite del Torino. Domenica altre 6 gare tra le quali Roma-Brescia, Sassuolo-Lazio e Lecce-Cagliari. A chiudere il turno sarà il delicatissimo scontro ...

Serie A Calcio in tv - quali partite vedere su DAZN e Sky nella 13a giornata : orari - guida e palinsesto : Superata la sosta per le nazionali la Serie A torna protagonista con la 13esima giornata destinata a regalare grandi emozioni. Ad aprire un fittissimo e ricchissimo programma l’anticipo di sabato alle ore 15 tra Atalanta-Juventus. La capolista sfida in trasferta una delle realtà più belle del nostro calcio, per un match che si preannuncia ricco di colpi di scena. Alle ore 18.00 partita tra grandi deluse ovvero Milan-Napoli. I rossoneri ...

Calendario Serie A Calcio : orari partite 23-25 novembre - tv - streaming e programma : La Serie A di calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 13, che prenderà il via questo sabato, 23 novembre, con ben tre anticipi, due dei quali trasmessi da Sky Sport Serie A (canale 202), ovvero Atalanta-Juventus alle 15 e Milan-Napoli alle 18, mentre alle 20.45 il match tra Torino ed Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM IN streaming, LIVE E ON DEMAND Ricco anche il piatto della domenica, che ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A : Vitale e Bonetti sugli scudi - Sabatino ancora a segno : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Il successo esterno della Viola porta la sua firma. Una doppietta d’autore per la guizzante calciatrice gigliata, decisiva nel match contro il ...