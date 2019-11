Brindisi | spari vicino alla scuola elementare | le telecamere avrebbero ripreso la scena

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) La Polizia di Stato dista continuando in maniera serrata le indagini intorno al brutto episodio che si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 22 novembre, al rione Paradiso, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola subito dopo una rissa. Il dramma è avvenuto in via Carducci, nei pressi del "Mercato della Corazzata". Stando alle notizie che giungono dal capoluogo di provincia adriatico, pare che lasia stata ripresa da alcunedi videosorveglianza instte nella zona. La dinamica dell'azione criminosa è ancora al vaglio degli investigatori, ma questi frame potrebbero essere molto utili per poter rintracciare gli autori del misfatto. L'alterco, che si è verificato all'altezza del civico 37, avrebbe coinvolto almeno tre persone, tra cui un individuo di 61 anni, il quale sarebbe rimasto lievemente ferito al volto a causa della colluttazione, ...

