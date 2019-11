Brescia | scoppia il caso Mario Balotelli | non è stato convocato per la partita contro la

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Il tecnico del, Fabio Grosso non haper la gara di domenica 24 novembrela Roma. L'attaccante in settimana èprotagonista di un momento di tensione con l'allenatore che, nella conferenza stampa della vigilia, ha spiegato così i motivi della sua esclusio

UgoBaroni : RT @Adnkronos: #Brescia, scoppia il caso #Balotelli: non convocato per Roma - BinaryOptionEU : #Brescia, scoppia il caso #Balotelli: non convocato per Roma - Adnkronos : #Brescia, scoppia il caso #Balotelli: non convocato per Roma -