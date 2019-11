Bonaventura risponde a Lozano | fra Milan e Napoli finisce 1-1

Milan-Napoli finisce 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano : Fra due squadre in crisi vince la paura di perdere, un punto a testa che non fa felice nessuno

VIDEO Milan-Napoli 1-1 : highlights - gol e sintesi. Bonaventura risponde a Lozano - pari a San Siro : E’ terminata la sfida di San Siro tra Milan e Napoli, valida per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. 1-1 a San Siro tra rossoneri e partenopei. Un risultato che, nei fatti, scontenta entrambe le formazioni, bisognose dei tre punti. A passare in vantaggio sono stati gli uomini di Carlo Ancelotti, a segno con Lozano al 24′. Il pareggio dei padroni di casa è stato quasi immediato, giunto 5′ più tardi, e ...

