Bologna-Parma | le probabili formazioni | Mihajlovic si affida a Palacio

Bologna-Parma - streaming e tv : dove vedere la 13a giornata di Serie A : dove vedere Bologna – Parma streaming e tv, 13a giornata Serie A streaming Bologna Parma| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Bologna Parma arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 24 novembre alle 12.30. Bologna Parma in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Dazn. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

Bologna-Parma : poche speranze per Soriano e Gervinho - occasioni per Svanberg e Sprocati : La vigilia della gara Bologna-Parma di domenica si fa sempre più complicata per i due allenatori. Le ultime in arrivo dalle infermeria non sono confortanti per Mihajlovic e D’Aversa, che affronteranno il derby con due formazioni decimate da infortuni e squalifiche. In totale saranno dodici gli assenti. La sfortuna sembra averci preso gusto e non fa sconti a nessuno, gli indisponibili ad oggi sono sei per parte. Per questo le scelte dei due ...

Parma - verso Bologna : Gervinho più no che sì - Kulusevski al posto di Inglese e Cornelius : Si complica ogni giorno di più la strada gialloblu verso il derby Bologna-Parma. L’infermeria dei ducali è sempre piena, D’Aversa ha pochissime opzioni per schierare la sua formazione titolare. Nei primi giorni della sosta del campionato erano arrivate buone notizie da Laurini, ormai recuperato, poi sono arrivati gli impegni con le Nazionali che hanno reso tutto più difficile. Cornelius si è dovuto fermare di nuovo, questa volta per un problema ...

Parma - ansia per Cornelius - dubbio Gervinho : con il Bologna l’attacco è ai minimi termini : La situazione degli infortunati in casa Parma continua a peggiorare. Ieri durante la sfida tra Danimarca e Irlanda si è fermato anche Cornelius. L’attaccante si va ad aggiungere ad una lunga lista di infortunati soprattutto nel reparto avanzato. D’Aversa contro il Bologna è attualmente sicuro di avere a disposizione solo Kulusevski e Sprocati. Piove sul bagnato quindi e i prossimi due giorni saranno decisivi per capire quali sono le reali entità ...

Bologna-Parma : Hernani - Bani e Danilo tra gli assenti sicuri del derby : Bologna-Parma rischia di essere la partita degli indisponibili. D’Aversa e Mihajlovic avranno un gran bel da fare in settimana per colmare le lacune lasciate da squalifiche e infortuni, in totale saranno otto gli assenti, quattro per parte. Senza contare che anche un paio di titolarissimi rischiano di non esserci. Insomma l’avvicinamento al derby emiliano di domenica 24 novembre alle 12,30 è sempre più complicato ed è un peccato perché la gara ...

Parma : Inglese out fino a dicembre - Gervinho spera di recuperare per il Bologna : Il Parma si avvia verso il match di domenica 24 novembre contro il Bologna con l’attacco decimato a causa dei tanti infortuni. La squadra di D’Aversa continua a convivere ormai da tempo immemore con un’infermeria piena che per fortuna non ha limitato il potenziale di tutta la compagine. Anzi i gialloblu hanno trovato nelle difficoltà la benzina giusta per il proprio motore. L’ottimo periodo in campionato prima della sosta si è concluso con la ...

