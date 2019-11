Bologna | la nonna corriere nascondeva la cocaina nelle patatine e nelle caramelle

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Lavinia Greci La donna di 73 anni è stata individuata all'aeroporto di: dentro le confezioni occultava 7,5 chili di sostanze stupefacenti. Il quantitativo di droga avrebbe potuto fruttare circa 100mila euro Le modalità di occultare sostanze stupefacenti, per farle passare attraverso gli scali aeroportuali, sono le più disparate. Ma la decisione presa dalla donna, fermata in queste ore a, è stata quella di chiudere le dosi di stupefacenti in comunissime confezioni di, in modo tale da passare quasi inosservata. Quegli imballaggi, infatti, dovevano far passare la droga senza destare alcun sospetto. Ma nella giornata di mercoledì, all'aeroporto Guglielmo Marconi di, la polizia ha scoperto il trucco e ha fermato la responsabile. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, infatti, la squadra mobile, con la collaborazione della ...

PaoloX68 : RT @corrierebologna: #bologna Arrestata nonna-corriere: nascondeva la droga in confezioni di patatine e caramelle - Nutizieri : Nonna- corriere: teneva la droga nelle confezioni di patatine e caramelle - corrierebologna : #bologna Arrestata nonna-corriere: nascondeva la droga in confezioni di patatine e caramelle -