Bolivia | che vergogna i democratici che non vedono il golpe

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Insecondo i mezzi di comunicazione main stream e le forze “democratiche” europee, non vi è stato alcun colpo di stato. Siamo ad una vergognosa negazione della realtà tale da far impallidire le fosche profezie di Orwell. Questa falsificazione non viene fatta dalle destre fascistoidi notoriamente antidemocratiche. Trump e Bolsonaro non si nascondono dietro a d un dito e rivendicano palesemente che invi sia stato un colpo di Stato e si lamentano che non gli sia riuscito anche in Venezuela. Le destre, come ha chiaramente evidenziato il pieno appoggio di Milton Friedman aled al terrore di Pinochet negli anni 70, non sono liberali ma liberiste e appoggiano chiunque, con qualunque mezzo, realizzi politiche liberiste a favore dei potenti. Più impressionante che la Commissaria europea Federica Mogherini – di nomina Pd se non mi sbaglio – riconosca come legittima la ...

