Berlusconi dopo la caduta a Zagabria “sta bene” | “Lo dimettono domani | è già al lavoro”

Berlusconi dopo la caduta a Zagabria : “Abituato agli sgambetti - questa è solo piccola botta” : "Per uno abituato da una vita agli sgambetti, che volete che sia una piccola 'botta'?": così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commenta ironizzando - in un'intervista a Libero - la sua caduta a Zagabria. Berlusconi parla anche del centrodestra, definendo Salvini come un centravanti di sfondamento e Meloni come un terzino "capace di andare in goal". E lui? "Il regista a centrocampo, naturalmente".Continua a leggere

Incidente per Silvio Berlusconi. È successo dopo un selfie : le sue condizioni : Momenti di grande paura e tensione si sono vissuti a Zagabria, la capitale della Croazia, dove era in corso il congresso del Ppe. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è caduto e l’Incidente ha fatto inizialmente temere il peggio. Fortunatamente ha semplicemente riportato un grosso ematoma, ma in un primo momento si era pensato alla temuta frattura del femore. L’ex premier è stato trasportato in aereo alla clinica ‘La Madonnina’ di Milano ...

Silvio Berlusconi si è rotto il femore?/ Come sta dopo caduta : è ricoverato a Milano : Silvio Berlusconi si è rotto femore? Come sta leader di Forza Italia dopo caduta a Zagabria: è ricoverato a Milano. Le ultime notizie sulle sue condizioni.

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale dopo un incidente : Brutto incidente per fortuna senza gravi conseguenze. L’ex premier Silvio Berlusconi, 83 anni, è caduto giovedì a Zagabria, dove era

Silvio Berlusconi - effetto Venezia : dopo l'alluvione - ha trovato il leader per Altra Italia : Silvio Berlusconi lancia il sindaco di Venezia come suo possibile successore. "Me lo auguro perché è un imprenditore, è il sindaco di una città bellissima come Venezia ed è un uomo di sport". Luigi Brugnaro, classe 1961, sindaco di Venezia dal 2015 qua, ha tutte le caratteristiche per guidare l'Alt

La7 prova a collegarsi con Berlusconi - ma lui dopo un po’ rinuncia : “Sono di un’altra generazione”. Myrta Merlino : “No - non ce la fa” : “Mose? Ormai è al 94% della sua costruzione, sarebbe follia qualsiasi altra decisione che non fosse quella di finirlo in tempi rapidi al più presto. Di fronte a un problema come quello di Venezia, anche i 5 Stelle dovranno mettersi nella squadra che spinge per la fine dei lavori”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, in collegamento da Venezia con “L’aria che tira” (La7). La conduttrice Myrta Merlino lo saluta, ma ...

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Giorgia Meloni dopo l'Umbria "archivia" Silvio Berlusconi : "Mi ha chiamato - ognuno...". Fine di un'era : "Silvio Berlusconi mi ha chiamato per farmi i complimenti". Giorgia Meloni, a poche ore dal trionfo personale e di Fratelli d'Italia alle regionali in Umbria (terzo partito, storico sorpasso sul M5s) annuncia il "contatto" con il Cavaliere. Non è un dettaglio da poco: Forza Italia, ferma al 5% e pra

Governo : dopo Conte bis ci sarebbe ipotesi Draghi con possibile appoggio Prodi-Berlusconi. : La sensazione che, in questa legislatura, possa accadere di tutto ormai è assodata. L'ultimo scenario è quello prospettato da La Stampa, secondo cui l'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, considerato il numero due della Lega, avrebbe rivelato ai colleghi una profezia che vedrebbe Mario Draghi Premier a capo di una squadra di tecnici. Una prospettiva che, però, sarebbe credibile soltanto nel momento in cui in ...

Umbria - non funziona il microfono. Berlusconi : “Dopo 50 anni di comunisti al governo…” : Piccolo inconveniente tecnico per Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa congiunta con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per sostenere la candidatura di Donatella Tesei alla Presidenza della Regione Umbria. La leader di FdI non riusciva a trovare un microfono funzionante, così a rompere l’imbarazzo è il Cav, con una battuta delle sue: “Dopo 50 anni di sinistra, nemmeno più i microfoni funzionano…”. L'articolo Umbria, non ...

Giorgia Meloni - perché dopo aver divorato Berlusconi preoccupa anche Salvini : "Georgia, Georgia/The whole day through/Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind". C' è una vecchia canzone che tiene Giorgia nei miei pensieri, cantava Ray Charles che probabilmente non era iscritto a Fratelli d' Italia. Eppure, Giorgia è un' insinuante melodia blues. Giorgia Meloni sta div