Beatrice Valli potrebbe essere incinta | spunta un pancino sospetto su Ig

Uomini e Donne gossip - Beatrice Valli incinta : spuntano nuove prove FOTO : Uomini e Donne, terzo figlio in arrivo per Beatrice Valli? A Uomini e Donne arriverà un fiocco rosa o azzurro? Non è la prima volta che si sente parlare di un’ipotetica terza gravidanza per Beatrice Valli, soprattutto nell’ultimo mese. Diversi scatti pubblicati sui social la ritraevano con un pancino sospetto che lasciava intendere una possibile […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Beatrice Valli incinta: spuntano nuove prove ...

Beatrice Valli di Uomini e Donne - le voci corrono : “Ancora non lo dice ma…” : Presto Beatrice Valli sposerà il suo Marco Fantini. Poco tempo fa, durante un viaggio a Parigi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima ha ricevuto una romantica proposta di nozze dal compagno e papà della sua bambina (ha anche un altro figlio nato da una precedente relazione) ma nelle ultime ore circola un altro gossip sulla coppia. A lanciarlo, come riporta il sito Gossip e Tv, è stato il blog News UeD: i due ex ...

Uomini e donne - Beatrice Valli svela la data del matrimonio con Marco Fantini : Beatrice Valli è pazza d’amore per il suo Marco Fantini e questa volta glielo dice attraverso una romantica lettera che l’ex tronista ha condiviso con i follower. Lettera nella quale la sua donna, che presto sarà sua moglie, per la prima volta gli parla a cuore aperto dicendogli cose finora mai esternate. Dopo la proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel, quindi, la coppia nata a Uomini e donne continua a far sognare i fan. La ...

Clio Make Up Zammatteo è incinta : Ferragni e Beatrice Valli le scrivono : Clio (Make Up) Zammatteo è incinta: seconda gravidanza per la truccatrice. Le Ferragni e Beatrice Valli le scrivono dopo l’annuncio Clio Zammatteo, nota al mondo del web come Clio Make Up, è di nuovo incinta, per la seconda gravidanza. Lei stessa ha dato l’annuncio poche ore fa attraverso i suoi profili social in cui è […] L'articolo Clio Make Up Zammatteo è incinta: Ferragni e Beatrice Valli le scrivono proviene da Gossip e Tv.

Beatrice Valli e le polemiche sul figlio : “Sui social non si vede tutta la verità” : Beatrice Valli risponde alle polemiche sul suo primogenito: “Attraverso i social non si vede la verità” Per Beatrice Valli questo è un momento davvero magico. L’ex protagonista di Uomini e Donne, ora modella e influencer, un paio di settimane fa ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Marco Fantini. I due sono legati […] L'articolo Beatrice Valli e le polemiche sul figlio: “Sui social non si vede ...

Beatrice Valli e Marco Fantini dopo la proposta di matrimonio : "Stiamo pensando a tantissime cose" : Pochi giorni fa la romantica scena davanti alla Tour Eiffel, Marco Fantini ha organizzato tutto alla perfezione per la proposta di matrimonio a colei che sarà la sua futura moglie, la bella Beatrice Valli. E ora? La macchina dell'organizzazione si dovrà mettere in moto, e quando? Questo non è dato sapere per ora, che sia ancora troppo presto? Non sappiamo ancora la data - dice Beatrice su Instagram - perché ci stiamo pensando e in più ci sono ...