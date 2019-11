Basket – Reggio Emilia trionfa nell’anticipo della 10ª giornata | Varese ko

Serie A Basket – Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo : Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi : Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi in attesa della gara di Brindisi Sassari sale al secondo posto per una notte, in attesa dello scontro fra Brindisi e Pistoia. La formazione sarda supera Reggio Emilia 100-81 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di caoch Pozzecco domina la gara chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti di ...

75-58 - a fine terzo quarto i sardi in pieno controllo : 78-65 Poeta all'arma bianca, a segno 78-63 McLean ricomincia da dove aveva finito: continua ad avere il 100% dal campo 76-63 Ancora Poeta! E come si diceva prima, se c'è un uomo che a Reggio Emilia non sta mollando, quello è lui 76-60 Prodezza enorme di Upshaw per il -16 Grissin Bon 76-58 Libero realizzato da Jerrells, rimessa per Reggio Emilia Si riparte con un tiro libero per ...

65-44 - fuga dei sardi nella prima metà del terzo quarto : 72-58 Upshaw sfrutta una transizione veloce, time out Pozzecco con 34″7 da giocare nel terzo quarto 72-56 Comincia l'ultimo minuto con due punti non semplici di Pardon 72-54 Tripla di Fontecchio, 11 punti per lui 72-51 Spara la tripla Pierre, e con 2'33" alla penultima sirena è time out Buscaglia 69-51 Ancora due punti veloci di Evans 67-51 Tripla di Peppe Poeta, che ...

51-42 - gli ospiti si riavvicinano nel finale di secondo quarto : TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Vitali, McLean 9; REGGIO Emilia: Johnson-Odom 10 51-42 LA SCHIACCIATA DI OWENS! Dopo la rubata, parziale di 0-7 della Grissin Bon che si mantiene viva in questo finale di secondo quarto che termina qui! 51-40 Transizione veloce chiusa da Johnson-Odom, che stavolta va in appoggio per evitare problemi 51-38 Tripla di Infante, che cerca di scuotere i suoi 51-35 ...

14-18 - inizio scoppiettante su entrambi i fronti : 14-18 Vojvoda da tre! Continua il valzer! 14-15 E anche Vitali piazza la tripla, inizio scoppiettante su entrambi i fronti! 11-15 Gran tripla di Fontecchio, partito molto bene oggi 11-12 Si iscrive alla partita Spissu, -1 Sassari 9-12 Johnson-Odom è carico: attacca il pitturato e appoggia il +3 Reggio Emilia 9-10 Risposta da tre di Pierre Si riprende, con 6'40" da giocare nel primo ...

anticipo tutto da vivere in Sardegna : La presentazione della nona giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'anticipo della nona giornata di campionato di Serie A che mette di fronte Banco di Sardegna Sassari e Grissin Bon Reggio Emilia. Al PalaSerradimigni torna in scena quella che fu la storica finale scudetto dell'annata 2014-2015, anche se di allora sono rimasti solo gli sponsor e Jack Devecchi. Inizio di ...

Dinamo Sassari-Reggio Emilia oggi - Serie A Basket : orario d'inizio - come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l'incontro tra Banco di Sardegna Sassari e Grissin Bon Reggio Emilia, valido per la nona giornata della Serie A 2019-2020. La formazione allenata da Gianmarco Pozzecco, nello scorso turno, ha perso per 55-54 a Venezia soltanto a causa del canestro sulla sirena di Mitchell Watt, mentre gli uomini di Maurizio Buscaglia hanno riposato, e dunque l'ultima partita risale a due settimane fa, quando la Virtus Bologna ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di ...

Reggio Emilia-Virtus Bologna 59-79 - Serie A Basket in DIRETTA : 7 bello Virtus! I bolognesi vincono largamente anche il derby a Reggio Emilia. Hunter mattatore : Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa DIRETTA LIVE. Un saluto e una buona serata a tutti Voi Le "V" Nere proseguono la loro marcia in testa alla classifica: 7 vittorie in 7 partite per Teodosic e compagni. Top scorer Gaines (16) e Hunter (16), fra i padroni di casa invece Johnson-Odom (20). FINISCE QUI: Reggio EMILIA 59-79 VIRTUS Bologna 59-79 ...