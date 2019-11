Basket | Preolimpico 2020 | Meo Sacchetti | “Due potenze da battere | ma l’importante è

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) All’indomani del pomeriggio in cui la FIBA ha svelato le sei fasce in cui saranno divise le 24 squadre partecipanti ai quattro Preolimpici che qualificheranno per Tokyo, a parlare è il coach azzurro Meo, che considera le probabilità di dover finire in ogni caso contro una delle quattro che, sulla carta, restano più forti dell’Italia, inserita in seconda fascia. A riportare le sue dichiarazioni è Piero Guerrini dalle pagine di Tuttosport. Sulle fasce: “Contano poco e sono basate sul ranking attuale, del resto non conerà arrivare secondi, dunque una fortissima dovremo batterla, se saranno due ci adegueremo. E poi non dimentichiamo l’equilibrio che c’è ad alto livello“. Su Daniel Hackett uscito di scena dal giro azzurro: “E’ una scelta del ragazzo, va accettata e non forzata, c’è di mezzo la volontà di stare in ...

