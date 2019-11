Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | 7a giornata | Venezia senza problemi con

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : 7^ giornata. La capolista Ragusa ospita Vigarano. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : inizio in chiaroscuro per l’Italia nelle partite con Repubblica Ceca e Danimarca : Settimana scorsa sono iniziate le Qualificazioni per gli Europei di Basket femminile del 2021 che si terranno in Spagna e Francia. Si giocano due match ogni anno da qui a febbraio 2021 e l’Italia è in girone con Romania, Danimarca e Repubblica Ceca. Al momento la compagine azzurra ha affrontato le ultime due, rimediando un successo con la prima e una sconfitta con la seconda. La partita inaugurale, contro le ceche, ha visto l’Italia ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia soffre nel finale ma supera la Danimarca - prestazioni super di Zandalasini e Sottana : Nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile del 2021, l’Italia riscatta immediatamente la sconfitta contro la Repubblica Ceca e, pur rischiando nel finale, si impone in Danimarca con il punteggio di 72-82. Grandissimo merito di questo successo va a Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana, autrici rispettivamente di 22 e 21 punti e sempre pronte a prendersi responsabilità importanti nei momenti di maggiore ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 72-82 - le azzurre rischiano nel finale ma trovano la vittoria. 22 di Zandalasini - 21 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con i 22 punti di Cecilia Zandalasini e i 21 di Giorgia Sottana si chiude questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 18; ITALIA: Zandalasini 22 FINISCE QUI! Con tantissima sofferenza l’Italia batte un’orgogliosa Danimarca per 72-82, e conquista il primo successo in queste ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 44-56 - le danesi non vogliono mollare nonostante 13 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-59 LA BOMBA DI ZANDALASINI! 46-56 Seilund per Jespersen che tira sopra Francesca Dotto, chiama time out Capobianco con 4’26” da giocare nel terzo quarto 44-56 Non molla Tryggedsson, e piazza un’altra tripla 41-56 Sottana per Andrè: arriva il piazzato dai quattro metri, arriva il +15! 41-54 2/2 Ryder Ryder cerca una penetrazione con conclusione impossibile, fallo forse ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 29-40 - allungano le azzurre con tanta Sottana nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-40 OSTARELLO CON IL +11! E sono anche i suoi primi due punti in azzurro! C’è time out in campo 29-38 PENNA! Allunga ancora l’Italia! 29-36 ANDRE’! Di nuovo +7 29-34 Sheikh ancora da tre, sopravvive con le percentuali dalle quali Capobianco aveva messo in guardia la Danimarca 26-34 Sottana! Con il giro e tiro! 26-32 Hesseldal raccoglie il suo stesso rimbalzo e appoggia il ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 18-24 - parziale di 0-10 delle azzurre che trovano le chiavi in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 5; ITALIA: Zandalasini 7 18-24 ZANDALASINI DA TRE! E si chiude così il primo quarto, con l’Italia che negli ultimi due minuti finalmente ha iniziato a farsi sentire in difesa con tutte le conseguenze logiche del caso! Ultimo minuto del primo quarto 18-21 Zandalasini! Dalla media, +3 Italia 18-19 Si fa perdonare Bestagno! Torna avanti ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : si comincia a Gentofte - azzurre chiamate al riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 In corso la presentazione delle due squadre, e tra poco anche gli inni nazionali 15:20 Dieci minuti all’inizio del match! 15:15 Per le azzurre quello di oggi è un confronto assai importante, di fronte a un pubblico di duemila persone che attende con ansia una prima volta storica per le danesi alle Qualificazioni europee. Serve, infatti, una vittoria per tenere la barra dritta ai ...

LIVE Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre obbligate a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Danimarca-Italia – Così Italia-Repubblica Ceca Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo impegno dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei femminili 2021. Di fronte c’è la Danimarca. Le azzurre provengono da un esordio molto complicato, e perso per 52-62 contro la Repubblica Ceca al PalaPirastu di Cagliari, nel quale è stata oltretutto ...

Danimarca-Italia oggi - Qualificazioni Europei 2021 Basket femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi pomeriggio, alle ore 15.30, la Nazionale italiana di basket femminile scenderà in campo a Gentofte per affrontare la Danimarca padrona di casa, in una sfida valevole per il girone D della fase di qualificazione agli Europei 2021. Dopo la falsa partenza nel match d’esordio contro la Repubblica Ceca, perso a Cagliari con il punteggio di 52-62, l’Italia è chiamata a una pronta reazione per non compromettere ulteriormente il ...

