Barcellona | la rivelazione di Lionel Messi | “quando sono arrivato in Spagna mi son

(Di sabato 23 novembre 2019) Il campione argentino ha raccontato gli inizi della propria carriera all’interno di un documentario prodotto da OTRO Gli inizi dinella cantera delstati tutt’altro che facili, l’argentino infatti ha raccontato di aver passato momenti complicati per via del trasferimento indal Sudamerica. Lapresse Protagonista di un documentario prodotto da OTRO, la Pulce ha rivelato: “la prima volta cheincirimasto 15 giorni, poi son tornato in Argentina. Solo qualche mese dopo mi hanno telefonato per chiedermi di trasferirmi. E’ stata un’emozione unica per me e per la mia famiglia, anche se all’epoca non avevo ben interpretato il cambiamento che avrei dovuto affrontare. L’inizio è stato brutto e difficile, ho giocato solo dopo 3-4 mesi, ma miinfortunato e son rimasto fermo. ...

