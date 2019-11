Bambini - Seggiolini antiabbandono | il nostro test - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di sabato 23 novembre 2019) Dal 7 novembre, idi età fino a quattro anni devono essere trasportati in auto sudotati di un dispositivo: funzionano davvero? Esame per dieci. In questo, abbiamo provato alcune proposte dei principali produttori, per raccontarvi come operano, quali pregi e quali limiti hanno; insieme a loro, abbiamoato i sistemi universali, che permettono di rendere a norma idi cui già si dispone, con una spesa inferiore. Infine, la legge prevede che lallarme possa essere dato anche da un meccanismo integrato nellauto stessa: al momento, in Italia ne è provvisto un solo modello, la Hyundai Santa Fe, che abbiamo a sua volta messo alla prova. Per saperne di più, potete leggere anche il-inchiesta su Quattroruote di dicembre.

