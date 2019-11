Australia | la donna che si butta tra le fiamme per salvare i koala

Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019) Ie gli incendiIe gli incendiIe gli incendiIe gli incendiIe gli incendiIe gli incendiÈ in trappola ildelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. È il simbolo del disastro dell’e insieme dell’enorme lavoro che migliaia di persone stanno facendo per salvarla. Questoche cerca rifugia su un albero già circondato dallesi salva grazie a unache sente il suo urlo disperato e, fra le, lo porta in salvo avvolto in una camicia che si è appena tolta. https://twitter.com/VOANews/status/1196873275470692357 Lalo mette in salvo, lo bagna per attenuare il calore e le ferite delle bruciature e gli dà da bere. Come per centinaia di altri esemplari vittima degli incendi c’è l’ospedale che lo attende. Questo esemplare è al vicino ospedale di Port Macquarienel Nuovo Galles del Sud. Qui sono stati ...

SkyTG24 : #NewSouthWales, #Australia: un koala intrappolato in mezzo alle fiamme, ustionato e in preda al panico, è stato sal… - _rjardon : RT @BiblioBastia: Chi è la protagonista del #GoogleDoodle di oggi? Maude Lores Bonney: la prima donna a volare da sola dall’Australia all’I… - addictedtocrush : RT @SkyTG24: #NewSouthWales, #Australia: un koala intrappolato in mezzo alle fiamme, ustionato e in preda al panico, è stato salvato da una… -