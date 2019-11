Atalanta Juventus formazioni ufficiali | quante novità | ecco l’undici di Sarri

Atalanta-Juventus live - le formazioni ufficiali : fuori Muriel - c’è Bentancur : Atalanta-Juventus live – E’ un sabato interessantissimo quello di oggi riguardante la Serie A. Il massimo campionato italiano riparte alla grande dopo la sosta per le Nazionali ed offre a tifosi ed appassionati una giornata scoppiettante. Tre grandi match tra le 15 e le 20.45. Si parte con Atalanta-Juventus, attualmente forse la sfida più bella per espressione di gioco, intensità e velocità di manovra da parte di entrambe. ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Sarri lancia Bentancur nell’undici iniziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All: Gasperini JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All: Sarri 14.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus anticipo ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : trasferta durissima per i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus partita della tredicesima giornata di Serie A 2019-20, la Juventus senza Ronaldo e Alex Sandro cerca una vittoria contro l’Atalanta per mantenere la testa della classifica, Gasperini invece recupera Muriel per la sfida contro i bianconeri ma perde ancora Zapata. La Juventus viene dalla vittoria contro il Milan ad opera di ...

DIRETTA Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 Live : orario d’inizio - tv - streaming - probabili formazioni : Dopo la sosta dedicata alle nazionali torna protagonista la Serie A. Il primo match della tredicesima giornata sarà Atalanta-Juventus. Si tratta di una delle partite più attese dell’anno, in particolare per le grandi difficoltà che i nerazzurri hanno creato ai campioni d’Italia in carica. Analizzando i precedenti, nelle ultime dieci gare i bianconeri hanno vinto per cinque volte con ben quattro pareggi e una vittoria per ...