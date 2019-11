Atalanta-Juventus 1-3 | voti e pagelle bianconere | Higuain il migliore | Khedira in affanno

VIDEO – Atalanta vs Juventus – Episodio clamoroso a favore della Juve. Mani di Cuadrado - il VAR non vede e parte l’azione del 2-1 : Episodi assai contrastanti hanno deciso la partita determinandone il risultato. clamoroso quanto accaduto a dieci minuti dal termine. Cose viste, riviste e che vedremo sempre, insomma. In settimana abbiamo assistito al duro confronto Rizzoli-Ancelotti. Si è discusso soprattutto di VAR: chi prende le decisioni? Arbitro o l’omino che vede la partita al monitor di servizio? Chiedeva Ancelotti. La sentenza è fuori discussione: ...

Vittorio Feltri dopo Atalanta-Juventus attacca : "Bello vincere con un colpo di mano - vero?" : No, a Vittorio Feltri, tifosissimo dell'Atalanta, non è andata giù una decisione arbitrale di Gianluca Rocchi, che ha diretto il match tra i bergamaschi e la Juventus, vinto in rimonta dai bianconeri per 3-1. Vantaggio per l'Atalanta, che in precedenza aveva anche sprecato un rigore. Dunque, al 74es

Atalanta-Juventus - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : “E’ stata una bella partita, di ritmo e di intensita’. Abbiamo iniziato bene, ma dopo il rigore ci siamo persi. Abbiamo pensato al resto piu’ che a giocare a calcio. Per un pezzo di partita ci ha fatto soffrire l’Atalanta. Fortunati a trovare il pareggio in un’azione confusa, poi il merito di giocare bene i minuti finali”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport al termine ...

Atalanta-Juventus - Gasperini elogia la sua squadra e si lamenta della poca chiarezza sui falli di mano : Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Juventus 1-3, tredicesima giornata del campionato di Serie A, ha commentato la prestazione della sua squadra, ai microfoni di Sky Sport: “Una grande Atalanta fino al pareggio, meritavamo nettamente la vittoria. Assenze? Bisogna menzionare quelli che hanno giocato e hanno giocato bene. Loro hanno preso morale dopo l’1-1, dopo abbiamo reagito ma la qualità degli attaccanti della ...

Atalanta-Juventus 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : de Ligt come l’Everest [FOTO] : Atalanta-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atalanta e Juventus che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Per 60 minuti molto meglio la squadra di Gasperini che gioca con grande coraggio e passa in vantaggio con un colpo di testa di Gosens. Nel finale sale in cattedra la Juventus, ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Atalanta-Juventus 1-3 - Higuain e Dybala risolvono in rimonta : Decisivo il Pipita: segna e mette lo zampino anche nell’autorete di Toloi, il tris della Joya. La squadra di Gasperini va in vantaggio con Gosens ma si fa riprendere: nel primo tempo Barrow sbaglia un rigore

Pagelle Atalanta Juventus : bene De Ligt - super Higuain. Due i flop : Pagelle Atalanta Juventus – Termina 1-3 l’incontro del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri riescono a scardinare la retroguardia orobica di Gasperini. Sarri fa entrare Ramsey al posto di Bernardeschi (costretto a dare forfait a partita in corso), ma l’Atalanta riesce a rendersi più volte pericolosa ed a passare in vantaggio. Bianco capaci però di ribaltare completamente la partita. Decisivi Higuain e De Ligt ...