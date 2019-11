Artigiano in Fiera a Milano dal 30 novembre all’8 dicembre | ingresso gratuito con pass

Artigiano in Fiera : gratis a Milano il top di cucina e prodotti agroalimentari da tutto il mondo : Artigiano in Fiera porta a Milano il meglio della cucina e dei prodotti agroalimentari di prima qualità da tutto il mondo. La manifestazione in programma a FieraMilano (Rho- Pero) accoglierà oltre 3.000 artigiani. Come sempre l’ingresso è gratuito, basta collegarsi al sito pass.ArtigianoinFiera.it e registrarsi per ricevere il pass tramite mail. L’evento, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10 alle 22,30, sarà una grande ...

