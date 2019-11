Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) E' arrivata la promozione da parte del pubblico di Rai1 per l'esperimento di, ovvero la versione "nip" di Tale e quale show. Con un dato che sfonda il 20% di share, ma con sopratutto una curva minuto per minuto in salute che come vedremo chiude in netta salita toccando il 29% di share,supera la prova dell', avviandosi dunque ad essere confermato anche per la prossima stagione televisiva, nei modi e nei tempi che il nuovo direttore dell'intrattenimento prime time deciderà. Vediamo ora però ladi ieri nel suo insieme con le nostre curve minuto per minuto Laparte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita arrivando al 20% di share, dopo essere partita attorno al 19%. La curva nera del Tg La7 si porta ...

SerieTvserie : Analisi Auditel della serata di venerdì 22 novembre 2019: promosso Tali e quali - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 18 novembre: Ranucci boom col trojan, D’Urso con Sgarbi, Feltri, Mega e D’Abbraccio #auditel… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 18 novembre: Ranucci boom col trojan, D’Urso con Sgarbi, Feltri, Mega e D’Abbraccio #auditel… -