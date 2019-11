Amici 19 | Skioffi riammesso nella scuola VIDEO

Amici 19 - seconda puntata di sabato 23 novembre 2019 : Skioffi - Valentin e Javier entrano nella scuola. Scontro tra Alessandra Celentano e Timor Steffens : Amici 19 Amici 19 prosegue nel sabato pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione del secondo speciale, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 14.11: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori e annuncia “i ragazzi di ...

Spoiler Amici - 2^ puntata : Skioffi ammesso - lite tra Alessandra Celentano e Timor : La seconda puntata di Amici 19, è stata piuttosto movimentata: le anticipazioni de Il Vicolo delle news fanno sapere che in studio è successo di tutto, soprattutto tra i professori. Alessandra Celentano e Timor Steffens, per esempio, hanno discusso animatamente sul confronto tra Javier e Valentin: alla fine, entrambi i ballerini sono stati ammessi. La prima sfida a squadre di questa edizione, vinta dal team capitanato da Nyv, ha comportato la ...

Amici 19 - commissione speciale per il destino di Skioffi : dentro o fuori? : La diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è aperta con una polemica da manuale. Tra i candidati all'ultimo banco della classe di canto della scuola di Canale 5, c'è Skioffi, un rapper che in passato ha fatto discutere per il contenuto sessista dei suoi brani, che spesso ritraggono donne più come oggetti sessuali, che come individui. Nonostante il progetto artistico con cui Skioffi si è presentato ai provini del talent segni ...

