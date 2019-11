Alto Adige | Mattarella | ' esempio di autonomia a livello mondiale' 3

Alto Adige : Mattarella - 'esempio di autonomia a livello mondiale' (2) (2) : (Adnkronos) - Mi sembra significativo riproporre in merito un commento dell’allora ministro degli Esteri italiano, Aldo Moro, riguardo alla storica decisione della Südtiroler Volkspartei. Moro non si soffermò su valutazioni di tipo tecnico-giuridico ma -nel solco di De Gasperi- sottolineò che occorr

Alto Adige : Mattarella - 'esempio di autonomia a livello mondiale' (2) : (Adnkronos) - "Per intima convinzione di De Gasperi -che seguì personalmente la questione sino a quando fu al governo- l’Italia repubblicana -ha ricordato Mattarella- fece quello che si sarebbe dovuto fare sin dal 1919. Previde per la minoranza uno 'status' autonomo, ristabilì diritti, assicurò tute

Alto Adige : Mattarella - 'esempio di autonomia a livello mondiale' : Bolzano, 23 nov. (Adnkronos) - "L’Alto Adige/Südtirol costituisce un esempio di autonomia a livello mondiale, che assicura non soltanto la serena convivenza, ma lo sviluppo armonioso di questo straordinario territorio, portando benessere e prosperità anche nelle sue aree più periferiche. Lo ha affer

Trentino Alto Adige : Biancofiore - 'bene Kompatscher ma c'è vulcano dormiente' (2) : (Adnkronos) - "Essere presidente di tutti significa coinvolgere soprattutto la comunità più debole che oggi è quella italiana, dar vita a riforme coraggiose come la cancellazione dell’articolo 19 che ancora vieta le scuole miste, cioè cambiare testa e cultura per essere un unico vero popolo unito it

Trentino Alto Adige : Biancofiore - 'bene Kompatscher ma c'è vulcano dormiente' : Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione il presidente Kompatscher a dire che i nazionalismi sono stati pericoloso e lo sono tutt’oggi per lo spirito dell’Ue. Ma non c’è peggior nazionalismo di quello delle piccole patrie al quale il nostro Alto Adige-Südtirol inneggia costantemente, o meglio alcuni

Trentino Alto Adige : Kompatscher - 'una piccola Europa in grande Europa' : Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Quando Alcide De Gasperi e Karl Gruber nel ’46 firmarono l’accordo sull’Alto Adige furono criticati nelle loro capitali. Il premier austriaco perché aveva accettato i confini, quello italiano perché aver promesso l’autonomia. Invece quel compromesso si è dimostrato lungi

Maltempo Alto Adige - al via tavolo di coordinamento per la ferrovia della Val Pusteria : “Entro la prossima settimana alcuni treni in circolazione” : Per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema della linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa dopo gli smottamenti e le frane dei giorni scorsi, l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider ha convocato un tavolo di coordinamento. Ne fanno parte RFI (delegazione guidata da Vincenzo Lamberti), STA (presenti il presidente Martin Ausserdorfer e il direttore Joachim Dejaco), Ufficio geologia e prove materiali (Volkmar ...

Maltempo Alto Adige : statale della Val Badia chiusa per frana : In Alto Adige, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi resta Alto il rischio valanghe e caduta sassi: la statale della Val Badia è nuovamente chiusa per una frana. Uno smottamento ha invaso la strada nel tratto tra Mantana e Longega. La statale di Passo Rombo resta chiusa per motivi di sicurezza dal bivio per Corvara in Passiria e la SS242 della Val Gardena tra Plan e Plan de Gralba. L'articolo Maltempo Alto Adige: statale della Val Badia ...

Maltempo e neve in Alto Adige : situazione verso la normalità : In Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi, la situazione sta lentamente tornando alla normalità: le strade vengono man mano riaperte al traffico e si assottiglia sempre più il numero di utenze colpite dal blackout elettrico. La linea ferroviaria della Pusteria, dopo la caduta di 3 frane, resterà chiusa almeno per un mese. Restano per il momento chiuse per motivi di sicurezza la statale dello Stelvio tra Gomagoi e Trafoi, quella di passo ...

Maltempo - situazione critica in Alto Adige : nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria - rimarrà chiusa almeno un mese : Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di Maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...

Maltempo : allerta meteo gialla in Alto Adige - l’emergenza sta rientrando : Lo stato di allerta in Alto Adige è stato riportato al livello “giallo”, dopo il pre-allarme dei giorni scorsi: si tratta del 2° grado su una scala di 4, e ciò implica che la situazione di emergenza legata al Maltempo sta lentamente rientrando. Il governatore Arno Kompatscher ha prsentato un primo bilancio degli interventi: dal 12 al 19 novembre sono stati impegnati oltre 4mila uomini in 3mila interventi, con operativo il 90% delle ...

Maltempo Alto Adige : si torna lentamente alla normalità dopo il caos neve : torna lentamente alla normalità la situazione in Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi. E’ stata riaperta la strada statale della val Badia, isolata da giorni, ma rimangono 36 le strade statali e provinciali chiuse per motivi di sicurezza. Alle 4 di notte a Chiusa, in valle Isarco, una frana di fango e sassi ha invaso una strada provinciale chiusa al traffico. In alta Val Martello 47 persone, evacuate nei giorni scorsi, per il ...

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero