Alluvioni in Costa Azzurra | esonda il fiume La Siagne a Pegomas | sommerso un ristorante

Devastanti Alluvioni in Calabria : località della costa reggina sommerse dall’acqua [VIDEO] : Per tutta la notte scorsa il maltempo ha imperversato su gran parte della Calabria, concedendo una tregua solo da qualche ora. Il Ciclone Mediterraneo, ampiamente annunciato nei giorni scorsi, si è presentato puntuale all’appuntamento, imponendosi con violenza e aumentando la sua potenza più del previsto. Tra vento e pioggia intensa, le ultime 24 ore sono state un incubo in Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Alberi sradicati, danni a ...