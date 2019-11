Allerta rossa in Liguria | notte sotto l' acqua per la Valpolcevera

Meteo - Allerta rossa in Liguria - esondati fiumi a Genova. “Evento raro - muro d’acqua di 10 cm” : allerta Meteo rossa in gran parte della Liguria. L'appello del Comune di Genova, diffuso durante la notte, è quello di non uscire di casa: in città sono già caduti 60 millimetri d’acqua. Chiuse tutte le scuole, i cimiteri, i cantieri e numerosi sottopassi. Già decine di persone evacuate dalle loro case.Continua a leggere

E' Allerta rossa in Liguria - record di pioggia e allagamenti a Genova : allerta rossa per il maltempo nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente. Su Genova sono caduti 193 millimetri di pioggia in tre ore sono esondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Numerose strade del capoluogo ligure sono state chiuse al traffico per gli allagamenti e la protezione civile ha ...

Maltempo in Liguria - sabato di Allerta rossa su Centro e Ponente : gli orari e le modalità zona per zona : L'Arpal: «In arrivo ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua»

Maltempo Liguria : Genova chiude per Allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Liguria - Toti : “Da 24 a 36 ore di Allerta rossa con piogge ininterrotte - vento forte e fenomeni violenti” : Maltempo su tutta la Liguria con l’allerta rossa sul centro-ponente della regione, dalle 24 di oggi fino alle 24 di domani, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi; quindi rossa fino alle 24 di domani. A levante allerta gialla fino alle 24 di domani. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani. ...

Maltempo Liguria - nuova Allerta rossa : “Sarà un ‘materasso di acqua’ 10cm” : “Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte, ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un ‘materasso d’acqua’ alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni spiega cosa dovrà aspettarsi da questa notte gran parte della Liguria che sarà in allerta rossa. C’è preoccupazione anche per ...

Allerta Meteo rossa in Liguria - suolo saturo e temporali forti : “Scenario preoccupante” : “Uno scenario preoccupante, le piogge previste sono abbondanti e possono esserci fenomeni forti organizzati e persistenti con il suolo saturo. La situazione è abbastanza critica soprattutto perché arriviamo da 35-40 di piogge. Ieri la stazione del centro Meteo a Genova riportava che in un mese è stato raggiunto lo stesso quantitativo di pioggia di 10 mesi e mezzo. Determinanti saranno anche i venti, quale prevarrà tra Scirocco e Tramontana ...

Maltempo Liguria : domani Allerta rossa e sciopero nei porti di Genova e Savona : domani sciopero dei lavoratori dei porti di Genova e Savona-Vado in concomitanza con l‘allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale. L’astensione dal lavoro, che a Genova scatterà dalle 22 di oggi alle 24 di domani e a Savona-Vado dalle 24 di oggi alle 24 di domani, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Pur essendo state approvate le linee indirizzo in materia di allerta meteo in ambito ...

Allerta meteo rossa per temporali e nubifragi : l’elenco delle regioni a rischio : Allerta meteo rossa e arancione in almeno cinque regioni italiane: è quanto stabilito dalla Protezione civile per la giornata di domani, sabato 23 novembre, in vista del maltempo in arrivo, con temporali, neve e nubifragi. Occhi puntati soprattutto su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. A Venezia potrebbe tornare l'acqua alta.Continua a leggere

Allerta rossa in Liguria : scuole chiuse domani sabato 23 Novembre a Sanremo : In seguito all’Allerta meteo della Protezione Civile che prevede criticità rossa in Liguria, il Comune di Sanremo comunica che domani rimarranno chiuse le scuole che, solitamente, aprono il sabato. “Chiusi gli impianti sportivi, i cimiteri, il molo di Porto Vecchio e il luna park. Inoltre, domaninon si svolgeranno i mercati ambulanti. Si ricorda che dalle 22 di questa sera è attrezzato il COC (Centro Operativo Comunale) al Palafiori ...

Allerta rossa in Liguria - l’avviso di Toti : “Grande prudenza domani” : “Invito i cittadini liguri ad avere grande prudenza domani negli spostamenti. Dalla mezzanotte di oggi sulla Liguria passera’ una perturbazione che i nostri meteorologi definiscono molto importante, su un territorio su cui sono caduti 1.200 millimetri di pioggia negli ultimi venti giorni”. E’ la raccomandazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio in una diretta video via Fb in vista ...