Allerta Meteo Puglia | domani allarme arancione per pioggia e forte vento

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) La Protezione civile ha diramato un’su tutta ladalle 8 di domenica mattina 24 novembre, per 16 ore, a causa di temporali e. Per il Salento e i bacini ionici del Lato e del Lenne l’comincia già dalla mezzanotte di oggi. Previste in genere precipitazioni anche a carattere di rovescio, persistenti sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati si prevedono abbondanti. Le precipitazioni, diintensità, saranno accompagnate da frequente attività elettrica e importanti raffiche di. La Regioneprecisa in una nota che “il Centro Funzionale Decentrato ha emanato un’per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale e per rischio idraulico sui bacini Lato e Lenne, e un’gialla sempre per rischio idraulico su Tavoliere, bassi bacini del ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… - RaiNews : Record di pioggia caduta nella notte a #Genova nella zona di Fiumara, con 193 mm in 3 ore. Allagamenti diffusi in c… - MarcoBarzaghi : Nonostante l'acqua e allerta meteo arancione Torino Inter al momento non è a rischio #TORINOINTER @Sport_Mediaset -