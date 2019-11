Allerta Meteo Matera | domani codice arancione per piogge prolungate e venti di burrasca

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) La direzione regionale della protezione civile ha diramato un avviso disu tutto il territorio cittadino, nella giornata di24 novembre, per condizioni climatiche avverse e per rischio idrogeologico e idraulico per temporali. Sulla città dipotrebbero abbattersi temporali e precipitazioni piovosee di forte intensità, accompagnate dadi. È auspicabile adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, non percorrere, possibilmente, strade con sottopassaggi e non parcheggiare le auto in prossimità di alberi. È opportuno rimuovere gli arredi e gli oggetti non ancorati al terreno, disposti lungo le strade dei Sassi e del centro storico. L'articoloperdi...

