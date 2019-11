Allerta Meteo | il Ciclone arriva sul Tirreno e porta il maltempo anche al Sud | allarme

Maltempo Liguria - prosegue l’Allerta Meteo : sfollate centinaia di persone - a Genova isolati in 450 : Circa 450 persone isolate. Almeno 62 gli sfollati. Fiumi esondati, strade crollate, allagamenti e fango hanno danneggiato alcuni esercizi commerciali. La Liguria è in ginocchio per il Maltempo, con l'allerta rossa che proseguirà fino al pomeriggio di domani, colpendo soprattutto le province di Genova, Imperia e Savona.Continua a leggere

Allerta Meteo Puglia : domani allarme arancione per pioggia e forte vento : La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo arancione su tutta la Puglia dalle 8 di domenica mattina 24 novembre, per 16 ore, a causa di temporali e forte vento. Per il Salento e i bacini ionici del Lato e del Lenne l’Allerta arancione comincia già dalla mezzanotte di oggi. Previste in genere precipitazioni anche a carattere di rovescio, persistenti sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati si prevedono abbondanti. Le ...

Maltempo - Allerta Meteo arancione : chiuse alcune strade a Modica : allerta meteo arancione per domani, 24 novembre, in provincia di Ragusa.Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, chiude alcune strade

Allerta Meteo Campania : domani parchi pubblici chiusi a Pozzuoli : L’amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) ha deciso di chiudere per la giornata di domani, domenica, i parchi pubblici per l’avviso di Allerta Meteo di colore ‘arancione‘ diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania. Si temono “criticità idrogeologiche diffuse e le conseguenze delle raffiche di vento“. Inoltre viene raccomandato ai cittadini l’osservanza delle misure di auto protezione ...

Allerta Meteo rossa in Calabria : Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza : A seguito del messaggio di Allertamento “per scenari d’evento e possibili danni per piogge previste”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice rosso per l’intera giornata di domani domenica 24 novembre 2019, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla ...

Meteo - è una domenica da Allerta rossa : il maltempo fa paura : Ancora forte maltempo. allerta rossa in Calabria e su alcuni settori di Piemonte e Liguria. allerta arancione su settori di...

Allerta Meteo rossa in Calabria - scattano le procedure per emergenza : attivato Coc a Catanzaro : L’Allerta Meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile a partire dalla mezzanotte e fino all’intera giornata di domani sulla Calabria ha indotto gli enti locali ad attivare le procedure necessarie per fronteggiare l’eventuale emergenza. Il Comune di Catanzaro ha predisposto tutte le misure previste per l’attivazione del Centro operativo comunale. “A tutela della sicurezza – spiega un comunicato ...

Allerta Meteo Campania : domani parchi chiusi e cimiteri aperti a Napoli : La Protezione civile regionale ha emesso avviso di Allerta arancione valido dalle 00 domenica 24 novembre 2019 alle 23:59 domenica 24 novembre 2019 con questi fenomeni previsti: Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intense. Locali raffiche nei temporali. In considerazione di queste previsioni l’Amministrazione comunale di Napoli, sentiti i dirigenti competenti, ha deciso la chiusura dei ...

Allerta Meteo - bollettino estremo della protezione civile per Domenica 24 : allarme ROSSO in 3 Regioni - ARANCIONE in altre 8 : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura sul Mediterraneo occidentale sta determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle Regioni di nord-ovest dell’Italia, con precipitazioni intense e persistenti che si protrarranno fino alla giornata di domani. Nelle prossime ore, inoltre, la fase di maltempo si estenderà al Centro-Sud, con intensificazione dei venti dai quadranti meridionali. Per l’intera ...

Allerta Meteo Marche : domani vento di burrasca e mare molto mosso : Raffiche di vento fresco e forte da sud est nelle Marche domenica 25 novembre, in particolare sulle zone costiere: raggiungeranno il grado di burrasca nell’Anconetano e nel Pesarese e di tempesta nella zona più a sud della regione in particolare nel tardo pomeriggio. Nel frattempo, sempre dal tardo pomeriggio di domenica, il mare sarà molto mosso nella zona nord delle Marche e agitato sul resto del litorale regionale. Lo rileva la ...

La Protezione Civile regione Campania ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Idrogeologico valido dalle 0:00 alle 23:59 di Domenica 24 Novembre 2019 Allerta ARANCIONE sui settori: 1, 3, 5, 6 e...

Allerta Meteo Torino : da domani allarme arancione per il Po - chiusi i Murazzi : Con il bollettino dell’Arpa Piemonte delle 13 di oggi, Torino è entrata in Allerta arancione per il rischio idrogeologico e idraulico. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l’ordinanza cautelativa per la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale. Il divieto di transito è esteso al Borgo Medievale. Sospese tutte le attività sul fiume, a cominciare dalle società remiere già avvisate da ieri dell’arrivo dell’emergenza. Oggi alle 15,30 ...

Allerta Meteo Veneto : allarme arancione per zone del Delta del Po - aree alpine e prealpine : La Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità che conferma lo stato di preallarme (arancione) nelle aree del Delta del Po interessate dalla propagazione dell’onda di piena del fiume. Nel tratto Veneto dell’asta del Po il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture presenti. È ...

Allerta Meteo Lazio : da stasera criticità idraulica e idrogeologica per 24 ore : “Il Centro funzionale regionale ha adottato oggi un bollettino di criticità con indicazione che da stasera e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Aniene, acini costieri Sud e bacino del Liri; criticità idrogeologica codice giallo su bacini costieri Nord, bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma; criticità idraulica codice giallo su tutte le zone di ...