Allarme rifiuti a Roma | Raggi chiede un incontro urgente a Costa

Rifiuti : Allarme M5S - 'all'Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito' (2) : (AdnKronos) - "Questa situazione - commenta Trizzino - è il frutto di una gestione che rincorre le continue emergenze. Sebbene il presidente Musumeci dica di voler ridare al pubblico la gestione dei Rifiuti, in verità si sta unicamente favorendo il privato. A Termini, come Catania o Alcamo, ci sono

Rifiuti : Allarme M5S - 'all'Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Rifiuti "senza limiti" nell’impianto Ecox di Termini Imerese, in provincia di Palermo. A lanciare l'allarme è il M5S che oggi ha incontrato una delegazione di imprenditori della zona industriale. "L’impianto di compostaggio della Ecox sta abbancando quantità di Rifiuti

Rifiuti : Allarme M5S - ‘all’Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – Rifiuti “senza limiti” nell’impianto Ecox di Termini Imerese, in provincia di Palermo. A lanciare l’allarme è il M5S che oggi ha incontrato una delegazione di imprenditori della zona industriale. “L’impianto di compostaggio della Ecox sta abbancando quantità di Rifiuti organici superiori a quelle consentite – affermano i deputati all’Ars Giampiero Trizzino ...

Rifiuti : Allarme M5S - ‘all’Ecox di Termini Imerese quantità superiori a consentito’ (2) : (AdnKronos) – “Questa situazione – commenta Trizzino – è il frutto di una gestione che rincorre le continue emergenze. Sebbene il presidente Musumeci dica di voler ridare al pubblico la gestione dei Rifiuti, in verità si sta unicamente favorendo il privato. A Termini, come Catania o Alcamo, ci sono impianti che ricevono Rifiuti da altre città. Questo perché tutti gli impianti pubblici negli anni sono stati gestiti ...

L'Allarme dei medici per i rifiuti a Roma : "Rischio emergenza sanitaria". I presidi : "Valutare chiusura delle scuole" : All’indomani delle dimissioni del consiglio di amministrazione di Ama, a Roma si rischia l’allarme rifiuti. L’ormai ex amministratore delegato della partecipata del Comune che si occupa di rifiuti, Paolo Longoni, in un’intervista al Messaggero ha sostenuto che tra 15 giorni la capitale “avrà grossi problemi” con la spazzatura. Ma non è il solo a lanciare l’allerta. I medici chiedono di ...

Rifiuti a Roma - l'Allarme dei presidi : Bimbi a rischio - chiudere le scuole : Ennesimo giorno di crisi a Roma. E dopo i medici, ora a lanciare l'allarme Rifiuti sono anche i presidi delle scuole, preoccupati per le condizioni all'interno degli istituti: "Asl valutino se chiudere scuole". Ora a lanciare l'allarme Rifiuti a Roma sono i presidi delle scuole. E mentre il clima politico si fa sempre più incadenscente, arriva l'ennesimo appello disperato. Dopo quello dei medici. E al centro del problema questa volta ci sono i ...

Rifiuti Roma - Allarme dei presidi : «Valutare chiusura scuole - rischio emergenza sanitaria» : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei Medici...

Rifiuti a Roma - l’Allarme di medici e presidi. «Rischio emergenza sanitaria» : L'Ordine si dice disponibile a fare la sua parte e incontrare i vertici dell'Ama. «Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d'Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali. Non c'è tempo da perdere»

Rifiuti Roma - Allarme di medici e presidi : rischio emergenza sanitaria - si valuti chiusura scuole : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei medici...

Caos rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'Allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Rifiuti Roma - Allarme medici : soluzione subito o rischio emergenza sanitaria : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei medici...