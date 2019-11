Alba Pariettti | “Mia madre era schizofrenica”

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Roberta Damiata Durante il programma radiofonico "I Lunatici"Parietti ha svelato la grave malattia di cui soffriva suaDurante un intervento nel programma radiofonico “I Lunatici”,Parietti ha fatto alcune rivelazioni sulla sua famiglia, in particolare sulla mamma di cui parla anche nel suo libro “Da qui non se ne va nessuno” che racconta la storia della sua famiglia ripercorsa attraverso i diari del padre, dellae dello zio. Nel libro racconta che sia la mamma che lo zio, soffrivano di una grave patologia: la schizofrenia. Lo zio è poi finito in un manicomio che lo ha distrutto anche fisicamente. “Mio zio è entrato in manicomio ed è diventato una larva. Io l’ho conosciuto solo in quelle condizioni, ma prima era una mente eccelsa, un intellettuale straordinario. Miaè morta dopo un ictus, i suoi organi sono stati donati. Il libro inizia da qui. ...